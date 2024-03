CNBC negocia vinda de Jimmy Fallon ao Brasil para inauguração de novo canal

A CNBC, novo canal de jornalismo e entretenimento anunciado há duas semanas e que será lançado no Brasil ainda este ano, está negociando a vinda de Jimmy Fallon para a sua festa de inauguração.

A possibilidade de o apresentador pisar em solo brasileiro para prestigiar a chegada da CNBC ao Brasil é considerada alta pelos executivos do canal, que estão animados com as primeiras rodadas de negociações.

Jimmy Fallon é um dos principais nomes de sucesso do entretenimento na TV atualmente no ar nos Estados Unidos. O humorista comanda, há nove anos, o talk show mais famoso do mundo, o The Tonight Show.

A vinda será possível por que a CNBC, maior canal de jornalismo de negócios do mundo, pertence à gigante NBCUniversal, que também controla a NBC, rede de TV aberta que exibe o programa de Fallon no horário nobre da TV americana.

Fallon vir para o Brasil seria uma forma da NBC mostrar que está empolgada com o projeto e tem planos ambiciosos de investimento para o mercado de mídia no Brasil.

No último dia 5 de março, a empresa Times Brasil, controlada por Douglas Tavolaro, fundador da CNN e ex-executivo da Record, anunciou a parceria com a NBCUniversal para trazer ao país a rede CNBC.

A aposta das empresas é usar o prestígio do maior canal de jornalismo de negócios do mundo, com cerca de meio bilhão de pessoas de audiência todos os meses nas mais diversas plataformas, para a audiência brasileira.

Tavolaro promete que a nova empresa brasileira não será apenas um canal de notícias de negócios, com cobertura 24 horas. Também apresentará uma programação variada com temas como política, esportes, lifestyle, reality shows e programas de entretenimento.