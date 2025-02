Clubes da Liga Forte União comemoram conclusão de acordos de transmissão da Série A

Na tarde desta segunda-feira (24), representantes de 28 clubes integrantes da Liga Forte União (LFU) se reuniram na sede da agência Livemode, localizada no Rio de Janeiro, para celebrar a finalização do processo de venda dos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro.

O encontro foi marcado por um clima de festividade entre os dirigentes, que celebraram o êxito das negociações e a conquista do objetivo inicial de arrecadação, que foi estipulado em R$ 1,7 bilhão por ano. Durante a reunião, foram formalizados contratos com grandes emissoras e plataformas digitais, incluindo Globo, Record, Google e Amazon.

Marcelo Paz, presidente da LFU, expressou satisfação com o resultado das negociações: “Nossa estratégia foi extremamente bem-sucedida e nada mais justo do que nos encontramos para, além de celebrar, podermos seguir avançando em nossas conversas internas buscando os melhores caminhos para a implantação da Liga Unificada”.

Fontes do mercado informaram que o acordo firmado com a Globo contempla um pagamento de R$ 850 milhões e se estende até 2029. No contrato, estão previstos oito jogos exclusivos da LFU transmitidos pelo conglomerado de comunicação da família Marinho. O serviço de pay-per-view Premiere exibirá nove jogos por rodada do Campeonato Brasileiro.

A Amazon também garantiu sua participação no torneio, adquirindo os direitos para um jogo exclusivo por rodada, com um investimento aproximado de R$ 400 milhões para exibir 38 partidas em sua plataforma. As narrações ficarão a cargo do renomado comentarista Galvão Bueno. O contrato da gigante do e-commerce também se estende até 2029.

A Record e o YouTube compartilharão um jogo em sinal aberto, cada um investindo cerca de R$ 225 milhões em um acordo que perdurará até 2027. Essa partida será simultaneamente exibida pelo Premiere, da Globo.

A Liga Forte União é composta por importantes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Botafogo e Fortaleza, todos competindo na primeira divisão nacional. Além disso, caso novos clubes sejam promovidos à Série A durante a vigência do acordo, a Globo também transmitirá jogos dessas equipes como mandantes. Entre eles estão Athletico-PR, Criciúma, Cuiabá e outros.