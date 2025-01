Clube de leitura apresenta primeiro sarau feminista em Campinas

O CAPITOLINAS – Clube de Leitura Feminista e Letramento Anti-Machista, convida todos para o seu primeiro sarau, que acontecerá no dia 31 de janeiro, das 19h30 às 22h, no Ninho da Cambaxirra, localizado na Rua Manoel Herculiano da Silva Coelho, 225, em Joaquim Egídio, Campinas/SP. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

Fundado pela médica e sexóloga Mila Nascimento, o CAPITOLINAS reúne atualmente 25 mulheres de diferentes idades e histórias de vida, com o propósito de discutir questões de gênero e fortalecer o movimento feminista através da literatura. Os encontros acontecem na primeira quarta-feira de cada mês, proporcionando um espaço de empoderamento e transformação pessoal.

O evento contará com apresentações de música, literatura e dança feitas pelas integrantes do grupo, além de oferecer um microfone aberto para a participação do público. O objetivo é compartilhar e celebrar a força e criatividade das mulheres, promovendo a reflexão e o diálogo sobre o feminismo e as questões de gênero.

O projeto CAPITOLINAS

O CAPITOLINAS nasceu da necessidade de Mila de unir suas paixões pela medicina, sexologia e literatura com o desejo de combater o patriarcado de forma efetiva. “O CAPITOLINAS é uma estratégia bem-sucedida de implementar o movimento feminista e desmontar o patriarcado por meio da literatura e do fortalecimento mútuo entre mulheres”, destaca Mila.

Desde sua criação, o clube já promoveu discussões enriquecedoras que resultaram em mudanças significativas para suas integrantes. Com planos para a publicação de uma antologia e a realização de oficinas de escrita, o CAPITOLINAS se prepara para expandir sua atuação, incluindo a presença de personalidades importantes como Bethânia Pires, vencedora do Prêmio Jabuti, na edição de fevereiro.

Os encontros do CAPITOLINAS ocorrem presencialmente em cafés ou empórios, preferencialmente geridos por mulheres. As inscrições para novos integrantes estão abertas, limitadas a 25 pessoas por grupo, para garantir uma participação ativa de todos. Interessados podem obter mais informações através do Instagram: @srta_mila_nascimento e @clubecapitolinas.