Clube de Campo de Mogi promove campanha em prol do Instituto Sopa

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes deu início a mais uma ação do projeto “Vamos Ajudar”, reforçando seu compromisso social e a importância da solidariedade. Até 12 de março, os associados poderão doar potes vazios de sorvete e pacotes de macarrão, de qualquer tipo. Os itens arrecadados serão destinados ao Instituto Sopa, que atende cerca de 600 famílias por mês em Mogi das Cruzes.

Além da distribuição de cestas básicas e sopa, a entidade também arrecada roupas e utensílios domésticos para mais de 2,5 mil pessoas. Semanalmente, são preparados mais de 2 mil litros de sopa, que são distribuídos para famílias cadastradas e entregues três vezes por semana a pessoas em situação de rua.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, destaca a importância da iniciativa e do engajamento dos associados:

“Projetos como o ‘Vamos Ajudar’ fortalecem o senso de solidariedade entre os associados e impactam diretamente a vida de muitas pessoas. Nesta campanha, unimos esforços em prol do Instituto Sopa, uma entidade com mais de 40 anos de atuação em Mogi e reconhecida pela credibilidade no atendimento a centenas de famílias. Reforçamos nosso papel na sociedade incentivando pequenas ações que fazem grande diferença na vida de quem mais precisa“.

Os pontos de coleta das doações estarão disponíveis na recepção, academia e Secretaria do clube. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4728-5600.