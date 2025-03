Clube de Campo de Mogi prepara evento especial para a Páscoa

As famílias associadas do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) terão uma Páscoa ainda mais especial neste ano. O complexo de esportes e lazer organizará um evento temático no dia 13 de abril, domingo, das 10h às 13h, no Campo Society “Maurício Machado de Mello”, reunindo diversas atrações para crianças e adultos.

Programação recheada de diversão

Entre as atividades, os participantes poderão embarcar no trenzinho mágico, acompanhados pelo Coelho da Páscoa, que circulará pelo clube interagindo com o público. Além disso, haverá brinquedos infláveis, um espaço para fotos em família e uma variedade de guloseimas para tornar a manhã ainda mais doce.

Clube reforça espírito de união e alegria

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, enfatizou a importância da celebração para os associados e ressaltou o compromisso do clube em proporcionar momentos especiais.

“A Páscoa é um momento de união e alegria, e no clube tudo está sendo preparado com muito carinho para que as famílias vivam essa experiência. Planejamos uma programação que resgata o encanto da data, com atividades pensadas para todas as idades. Esperamos que os associados aproveitem essa manhã especial e celebrem juntos esse momento de confraternização”, disse Karin.