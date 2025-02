Clube de Campo de Mogi inicia venda para o “Baile Abre Alas” nesta terça (18)

Está chegando um dos principais eventos de Carnaval do Alto Tietê: o tradicional “Baile Abre Alas” do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). A venda dos convites começa nesta terça-feira (18/02), às 8h, na Secretaria do clube.

O baile está marcado para o dia 28 (sexta-feira), a partir das 21h, no Salão Social “Wilson Cury”. A noite promete muita alegria e animação com Anderson Cici & Banda, que já subiu ao palco no ano passado e retorna com os grandes sucessos do Carnaval.

Além da atração musical, o evento contará com o esperado Concurso de Fantasias, que vai eleger os foliões mais criativos. E para que não falte nada na noite, um cardápio especial assinado pelo Buffet Perfil, com entradas, porções variadas e bebidas, além de rolha livre.

O menu inclui ainda caldos servidos no Privê, que podem ser degustados com pães, torradas, parmesão e azeite. O cardápio completo está disponível no site do clube. O valor dos convites para o Abre Alas é de R$ 150 para associados e R$ 250 para convidados.

A diretora social do clube, Karin Camargo, ressalta que o “Baile Abre Alas” é um dos eventos mais aguardados não só do calendário social do CCMC, como também em toda a cidade:

“É uma festa que encanta a todos, desde os foliões mais animados até aqueles que vêm para prestigiar o espetáculo de cores e fantasias. Preparamos tudo com muito carinho para proporcionar uma noite inesquecível, com boa música, um cardápio especial e um ambiente acolhedor, para que todos possam aproveitar ao máximo. Convidamos nossos associados e seus amigos para celebrarem essa tradição carnavalesca conosco”, destacou a diretora.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.