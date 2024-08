Clube de Campo de Mogi celebra 67 anos com animação e em alto estilo

Em clima de celebração, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) afastou o frio e a chuva da noite do último sábado, 24 de agosto, para comemorar seus 67 anos. Cerca de 500 pessoas circularam pelo Salão Social “Wilson Cury” e garantiram a animação e o espírito festivo em homenagem ao clube mais tradicional da cidade.

A Banda T-Ale, conhecida dos associados do complexo de esportes e lazer mogiano, foi a responsável pela animação da noite, com um repertório diversificado que incluiu hits do pop e rock nacional e internacional, além de sucessos de axé e sertanejo, mantendo o público entretido durante toda a festa, sem sair da pista de dança.

O buffet Tropikos Expresso Gourmet cuidou do cardápio, servindo finger foods quentes e frias, pratos gourmet, e um menu que incluía opções requintadas como trufas, risoto e agnolotti, proporcionando uma experiência gastronômica especial para os presentes; e, para fechar a noite, mini hambúrgueres e copinhos com churros de doce de leite.

A festa teve ainda uma surpresa para os convidados, que aproveitaram uma cabine de fotos, simulando a capa de uma revista, onde puderam registrar o momento e levar uma lembrança do evento.

A diretora social Karin Camargo destacou que tudo foi cuidadosamente planejado para proporcionar o melhor ao público:

“Cada detalhe da festa foi pensado com muito cuidado para que todos os convidados pudessem aproveitar ao máximo. Queríamos que os associados se sentissem valorizados e pudessem se sentir parte desta celebração tão importante”.

O presidente João Bosco Camargo de Sousa ressaltou que a comemoração marca um ano de muitas conquistas para o clube. “A festa de 67 anos celebrou um período de muito trabalho e muitas entregas. Esta comemoração é nossa forma de retribuir a confiança dos associados, e podem esperar ainda mais trabalho e dedicação da nossa gestão”, afirmou.