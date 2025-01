Clube da Espanha anuncia a contratação do atacante Antony

O Real Betis, da Espanha, anunciou a contratação do atacante Antony, ex-São Paulo.

O brasileiro chega por empréstimo até o fim da temporada. Ele pertence ao Manchester United, da Inglaterra.

“Primeira vez que estou no estádio, muito encantando. Estou ansioso pra estar aí dentro [do gramado], representando todos vocês”, disse Antony, em vídeo publicado pelo Betis nas redes sociais.

O clube espanhol e os Red Devils vão dividir o salário do ponta brasileiro. O empréstimo não terá opção de compra, logo, caso o Betis queira ficar em definitivo com o jogador ao final do vínculo, terá que negociar com o United.

Antony é cria do São Paulo. Ele chegou ao Manchester United em 2022, após se destacar pelo Ajax.

Na atual temporada, ele disputou 14 jogos pelo United. Foram apenas duas partidas como titular, e marcou um gol.

No Betis, Antony terá como companheiro de ataque o ex-Athletico Vitor Roque, que está emprestado pelo Barcelona. O jovem é um dos destaques da equipe com sete gols em 27 partidas.