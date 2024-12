Clube comunitário transforma vidas de jovens em Sapopemba através do futebol

Fundado há cerca de um ano, o Resgate FC já conta com a participação de 92 jovens atletas, com idades entre 6 e 18 anos. Para o ano de 2025, o clube planeja expandir suas atividades além do futebol, com a meta de aumentar a frequência dos treinos e arrecadar recursos para a aquisição de equipamentos e uniformes.

Localizado na região de Sapopemba, na Zona Sul de São Paulo, este clube de futebol comunitário se apresenta como uma alternativa para afastar os jovens da criminalidade. Completando um ano em outubro de 2024, o Resgate FC tem atraído atenção pela sua proposta social inovadora.

Entre os fundadores do clube está Paulo César, popularmente conhecido como PC, um entusiasta do trabalho comunitário que dedicou mais de 19 anos à causa social. “Através do esporte, buscamos oferecer uma perspectiva de futuro para esses jovens“, afirma PC. Ele acredita que o futebol pode ser uma ferramenta poderosa para agregar valor à vida dos jovens na comunidade, que enfrenta altos índices de criminalidade.

O projeto não se limita apenas aos treinos; antes do início das atividades, é realizada uma oração, enfatizando a importância de se manter longe das influências negativas. Além disso, a equipe de voluntários que apoia o clube é composta por seis pessoas que gerenciam diversas funções administrativas e operacionais.

Os treinos acontecem aos sábados, com horários programados entre 8h e 15h. As categorias são organizadas por faixa etária, cada uma recebendo um treinamento de aproximadamente uma hora. A participação no Resgate FC é totalmente gratuita; para ingressar no time, basta apresentar um atestado médico que comprove a aptidão para a prática esportiva.

No último mês de outubro, o clube celebrou seu primeiro aniversário com uma festa que encantou crianças e familiares. Os voluntários se uniram à comunidade para organizar um evento repleto de atividades lúdicas, incluindo um torneio de futebol e distribuição de brinquedos. “Foi uma experiência marcante ver a felicidade das crianças e o apoio dos pais”, relata PC.

A iniciativa para o evento envolveu visitas a estabelecimentos comerciais locais em busca de apoio. “Conversei com comerciantes sobre a importância do nosso projeto e solicitei doações”, explica PC. O resultado foi um grande sucesso, evidenciando a credibilidade do trabalho realizado pelo Resgate FC.

Para o futuro próximo, o fundador expressa o desejo de transformar o Resgate FC em um clube poliesportivo. A prioridade será obter a licença para utilizar a quadra pública durante toda a semana, ampliando as oportunidades para os jovens da comunidade. “Atualmente atendemos 90 alunos aos sábados; se conseguirmos abrir durante a semana, poderemos atender até 600 pessoas“, comenta PC.

No entanto, desafios persistem. A carência por uniformes adequados e equipamentos esportivos como chuteiras e bolas é uma preocupação constante. “Temos dois jovens que não comparecem aos treinos por não terem chuteira”, revela PC.

Os participantes do Resgate FC destacam o impacto positivo do projeto em suas vidas. André Gabriel, um dos atletas com 13 anos, ressalta: “Esse projeto é muito bom e ajuda na formação do nosso futuro”. João Gabriel, de 15 anos, complementa: “Estou aprendendo muito com os treinadores e melhorando no campo”.

Com um forte compromisso social e educacional, o Resgate FC continua a ser uma luz de esperança para muitos jovens em Sapopemba, provando que o esporte pode ir além das quatro linhas do campo.