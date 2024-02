Clube Atlético Aramaçan tem programação especial de Carnaval

O Clube Atlético Aramaçan prepara uma noite de marchinhas e folias.

A noite de Carnaval do CAA será realizada no dia 12 de fevereiro, a partir das 21h, na cidade de Santo André/SP.

A programação inclui o Bloco do Madruga, a Bateria Aramaçan e o grupo de lambaeróbica Filhos do Sol.

Os ingressos estarão à venda no Departamento Social do Clube, no 3º andar do prédio administrativo. Os associados pagam R$30,00, enquanto os não associados pagam R$60,00. Além disso, há a opção de mezanino (com 1 taça de Gin) por R$50,00 (Associado) e R$80,00 (Não Associado) e Camarote Folia (combo para 8 pessoas) por R$750,00 (incluindo 1 balde com 10 latas de cerveja Heineken 350ml + 1 porção de batata frita + 2 vagas de estacionamento).

Informações para a venda de ingressos: Telefone: (11) 4972-8206/WhatsApp: (11) 97616-4065.

O Clube Atlético Aramaçan está localizado na Rua São Pedro, 345, Vila Pires, em Santo André, São Paulo.