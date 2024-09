Clube Atlético Aramaçan celebra 94 anos com Baile de Aniversário

O Clube Atlético Aramaçan comemorou seu 94º aniversário em grande estilo com o tradicional Baile de Aniversário, realizado no último sábado, 31 de agosto, no Salão Social do clube. A festa, que começou às 22 horas, contou com a animação da Banda Época, que agitou os convidados com um repertório diversificado, abrangendo pop, rock, samba, axé, sertanejo e flashback.

Comemoração do 94º aniversário do Clube Atlético Aramaçan – Divulgação

A condução do cerimonial ficou a cargo da experiente jornalista Juliana Bontorim, enquanto o Buffet Aramaçan foi responsável pelo cardápio, proporcionando uma experiência gastronômica de alta qualidade para associados e convidados. A comemoração, marcada por elegância e muita música, durou até às 4 horas da manhã.

“O Baile de Aniversário é uma das celebrações mais importantes do nosso calendário, reforçando o papel do Aramaçan como o maior clube da região do ABC. É um momento de união e celebração para os nossos associados, e estamos felizes por manter essa tradição viva há tantos anos,” afirmou o presidente Ruberlei Chaves. “Como diz o nosso lema dos 94 anos: ‘História que nos une, futuro que nos inspira’”, finalizou.