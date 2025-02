Clovis Volpi recebe GVE do Estado de SP para tratar sobre sistema de mortalidade

Na manhã desta terça-feira (25), o secretário de Saúde, Clovis Volpi, recebeu na sede da pasta, no bairro Santa Luzia, a visita de representantes do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) do Estado de São Paulo. O encontro teve como objetivo apresentar o Sistema de Monitoramento de Mortalidade aos gestores municipais, com foco na mortalidade materna e infantil, além de outras estatísticas relevantes. Durante a reunião, também foi entregue um portfólio contendo os dados atualizados do município.

“Tivemos o privilégio de receber a visita dos representantes do Estado para alinhar protocolos, discutir processos e fortalecer as estratégias para a redução dos índices de mortalidade na cidade. Ribeirão Pires avançou muito nos últimos anos na saúde municipal, com a implantação do novo hospital, o projeto de uma nova maternidade em andamento e a entrega de novos equipamentos, tanto na Atenção Básica, quanto em especialidades. Seguimos trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população”, disse o secretário de saúde Clovis Volpi.

Ribeirão Pires se destaca, com índice zero de mortalidade materna nos últimos 4 anos. Em 2024 foram 588 partos realizados na maternidade municipal. As gestantes de Ribeirão Pires recebem acompanhamento especializado nas UBS e USFs, com pré-natal completo, exames de ultrassonografia, consultas odontológicas e testes essenciais como Sífilis, HIV, Hepatite B e C. Para casos de gravidez de risco, o CAISM oferece atendimento específico.

A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires conta com o Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, que realiza reuniões a cada dois meses para discutir casos.