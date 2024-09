Clóvis de Barros e Ilan Brenman levam temas filosóficos ao Sesc Jundiaí

Os temas que pautam as discussões da atualidade são aprofundados pelos escritores best-sellers Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman em Filosofia ao pé do ouvido: Felicidade, ética, amizade e outros temas, publicado pela Papirus 7 Mares.

Para marcar o lançamento da obra, Clóvis e Ilan participam de um evento no Sesc Jundiaí, no dia 18 de setembro, quarta-feira, às 19h30. O encontro é aberto ao público.

Em um diálogo aberto e dinâmico, os autores enriquecem a narrativa com relatos pessoais e utilizam recursos que aproximam e divertem o leitor. Trazem, por exemplo, comentários que comparam o ator Reynaldo Gianecchini às tantas “beleza alternativas” que se vê por aí – e assim comprovam que a natureza nem sempre é legal com todos. Também usam como exemplo o Big Brother Brasil para tratar da diferença entre inteligência e sabedoria.

Serviço:

Lançamento do livro Filosofia ao pé do ouvido

Com Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman

Data e horário: 18/09, quarta-feira, às 19h30

Local: Sesc Jundiaí – Av. Antonio Frederico Ozanan, 6.600, Jardim Botânico, Jundiaí-SP

Aberto ao público

Ingressos: serão distribuídos na bilheteria com uma hora de antecedência, ou seja, a partir das 18h30

Ficha técnica

Título: Filosofia ao pé do ouvido: Felicidade, ética, amizade e outros temas

Autores: Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman

Editora: Papirus 7 Mares

ISBN: 978-65-5592-052-9

Páginas: 224

Preço: R$ 64,90

Onde comprar: Livraria Leitura Jundiaí (Maxi Shopping)

Sobre os autores:

Clóvis de Barros Filho – Escritor best-seller, é doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Tem mais de 30 livros publicados sobre ética, felicidade, autoconhecimento e valores. Suas palestras cativam as mais diversas plateias, sem o uso de aparatos tecnológicos. Recorrendo a exemplos do cotidiano e histórias divertidas, ensina conteúdos densos de maneira leve e fascinante.

Ilan Brenman – Escritor best-seller, tem mais de 80 livros publicados e reconhecimento internacional, traduzido para diversos idiomas, como alemão, francês, romeno, grego, italiano, espanhol, polonês, sueco, dinamarquês, turco, vietnamita, taiwanês, coreano, chinês, entre outros. Seus trabalhos já foram agraciados com prêmios tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2023, ele alcançou um feito inédito em mais de seis décadas de existência do prêmio Jabuti, ao ter dois de seus livros nomeados como finalistas. É bacharel em Psicologia pela PUC-SP e doutor pela Faculdade de Educação da USP.