Clóvis de Barros e Ilan Brenman debatem temas filosóficos no Sesc 14 Bis

Os escritores best-sellers Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman estarão no Sesc 14 Bis, em São Paulo, para de uma palestra e sessão de autógrafos do livro Filosofia ao pé do ouvido: Felicidade, ética, amizade e outros temas. O evento, aberto ao público, acontece no dia 9 de outubro, às 19h.

Clóvis e Ilan trazem ao público reflexões sobre temas contemporâneos como felicidade, ética e amizade, baseados na obra publicada pela editora Papirus 7 Mares. No livro, em um diálogo aberto e dinâmico, os autores compartilham relatos pessoais e utilizam recursos que aproximam e divertem o leitor.

Serviço:

Lançamento do Livro “Filosofia ao Pé do Ouvido: Felicidade, Ética, Amizade e Outros Temas”

Bate-papo: Clóvis de Barros e Ilan Brenman lançam o livro no qual falam de temas universais como justiça, sabedoria e educação.

Data e horário: 09/10, quarta-feira, às 19h

Local: Sesc 14 Bis – Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP

Aberto ao público

Grátis

A partir de 12 anos

Acessibilidade: Libras.

Ingressos: a partir do dia 08/10, às 17h, pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br, pelo aplicativo Credencial Sesc SP e presencialmente em todas as unidades do Sesc São Paulo.

Site: sescsp.org.br/14bis | Instagram: @sesc14bis

Ficha técnica

Título: Filosofia ao pé do ouvido: Felicidade, ética, amizade e outros temas

Autores: Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman

Editora: Papirus 7 Mares

ISBN: 978-65-5592-052-9

Páginas: 224

Preço: R$ 64,90

Onde comprar: Amazon