Clínica em SP Operava Sem Licença e é Interditada Após Morte de Paciente

Na última terça-feira (26), a clínica Maná Day, localizada em São Paulo, foi cenário de uma tragédia envolvendo a morte de Paloma Lopes Alves, 31 anos, durante um procedimento de hidrolipo. A clínica, que operava sem licença sanitária conforme apurado pela Prefeitura de São Paulo, foi interditada após inspeção da Covisa. Esta situação revela preocupações sobre a segurança e regulamentação das clínicas estéticas no Brasil.

O caso levanta questões significativas sobre a responsabilidade e os riscos associados a procedimentos estéticos realizados em locais não regulamentados. Apesar de contar com equipamentos necessários, como defendeu o advogado do médico responsável, Dr. Josias Caetano dos Santos, a ausência de licenciamento pode implicar na falta de controle rigoroso sobre as condições de segurança e higiene.

Paloma sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento e, apesar dos esforços de reanimação e do atendimento do Samu, faleceu no Hospital Municipal do Tatuapé. A causa provável apontada foi embolia pulmonar. O médico relatou que a paciente manifestou angústia respiratória minutos após o procedimento, mas as manobras de reanimação não surtiram efeito imediato.

Este incidente destaca a importância da fiscalização efetiva e do cumprimento das normas sanitárias para evitar tragédias semelhantes. Para pacientes que buscam procedimentos estéticos, é crucial verificar se a clínica possui todas as licenças necessárias e está em conformidade com os regulamentos locais.

A comunidade médica e as autoridades devem intensificar o debate sobre regulamentação e segurança em procedimentos estéticos para garantir que casos trágicos como o de Paloma não se repitam. Enquanto isso, é imperativo que haja justiça e esclarecimento completo sobre as circunstâncias desse lamentável ocorrido.