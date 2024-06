Clima familiar atrai público para a 46ª Festa de Santo Antônio neste sábado

Clima familiar deu o tom do segundo dia da 46ª Festa de Santo Antônio, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. Organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o evento contou com apresentações de Kleberson Sobral e Trio Malaquias.

“Tínhamos outro evento pra ir, mas não tinha esse clima familiar que tem aqui. Chegamos, já comemos – e bem -, inclusive, mandamos foto do sorvete frito para minha filha Isabella que mora em Barcelona e é apaixonada pelo doce”, disse Tânia de Oliveira Jacomassi, moradora de Palmeiras, em Suzano, que curtiu a festa ao lado do marido Rubens e dos pais, Maria Isabel e Delcide. “Vamos voltar semana que vem”, completou.

E, por falar em sorvete frito, a Festa de Santo Antônio conta com 15 barracas e 2 Food Trucks com muitas opções doces e salgadas típicas desta época do ano. Mais do que isso, por trás dessas barracas, existem muitas histórias como a de Wallace dos Santos Neves, 32 anos, que define a Festa de Santo Antônio com uma única palavra: nostalgia.

“Lembro de participar da festa desde bem pequeno com a minha mãe, que trabalhava na mesma barraca, a Chiquita Doces. Como morávamos em Santo André, muitas vezes dormimos debaixo da barraca, em outras festas, como a do Pilar, para não ter que ir e voltar todo dia. A gente se divertia. E hoje estou aqui, trabalhando com ela”, comentou. Entre os favoritos da barraca nesta época estão o quebra queixo, o doce de batata e a cocada.

Não se preocupe se esfriar aqui em Ribeirão Pires, além dos caldos, quentão e vinho quente, nas barracas de artesanato tem gorros, luvas, mantas e tricôs, como os da barraca Amores e Flores, da Sueli Molica, moradora do Parque das Fontes. “É a primeira vez que participo de um evento oficial da Prefeitura, então, como sou da cidade, estou feliz em mostrar meu trabalho”, comentou.

Confira o cronograma:

09/06 – Domingo – 12h às 22h

15h – Cambuci da Serra

18h30 – Música de Poesia

20h30 – Gabriel Buscarioli

14/06 – Sexta-feira – 18h às 22h

19h30 – Fabricio Ramos e Banda

15/06 – Sábado – 12h às 22h

18h30 – Arte 21

20h30 – Forró do Vital

16/06 – Domingo – 12h às 22h

20h30 – Roger e Rogério