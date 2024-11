Clientes das linhas Lilás, Amarela, Diamante podem fazer exames básicos da saúde e massagem

Nesta segunda (25), os clientes das linhas 4-Amarela e 8-Diamante administradas pelas ViaQuatro e ViaMobilidade, poderão fazer exames básicos de saúde, como medição de pressão arterial e glicose, receber orientações sobre colesterol, desfrutar de massagem e trançar os cabelos. Na quarta-feira (27), será a vez de quem passar pelas linha 5-Lilás. A iniciativa é parte do programa Caminhos para a Saúde, promovido pelo Instituto CCR (ICCR).

Confira abaixo a programação:

Estação Barueri, Linha 8-Diamante

Dia: 25 de novembro

Horário: 10h às 15h30

Atendimento: técnico de enfermagem

Estação Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro, Linha 4-Amarela

Dia: 25 de novembro

Horário: 10h às 15h30

Atendimentos: massoterapeuta e trancista

Estação Adolfo Pinheiro, Linha 5-Lilás

Dia: 27 de novembro

Horário: 10h às 15h30

Atendimento: trancista

Mais de 3 mil pessoas beneficiadas

Nos primeiros nove meses deste ano, mais de 3 mil clientes foram beneficiados pelo programa Caminhos para a Saúde em São Paulo, 24,4% deles com 60 anos de idade. Durante os atendimentos, foi identificado que 68,1% do público tem pressão arterial elevada, 21% tem obesidade I, 13% apresenta glicemia alta e 5,9%, colesterol alto. Todas as pessoas atendidas são orientadas a buscar auxílio médico com profissionais especialistas.

“Temos orgulho de fazer parte do dia a dia da população e sabemos da importância de conscientizar as pessoas que utilizam o transporte público sobre o cuidado com a saúde, mesmo com a vida corrida que todos temos hoje em dia”, afirma Carolina Constantino, gerente-executiva de Comunicação e Responsabilidade Social da CCR Mobilidade.