Clientes das linhas 4-Amarela e 5-Lilás podem resgatar ingressos gratuitos para a Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo encerra 2024 com uma campanha especial para dar início à celebração de seus 120 anos. Clientes das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô poderão resgatar ingressos gratuitos por meio dos painéis digitais instalados nas estações. A ação é fruto de uma parceria com o Instituto CCR (ICCR), que apoia a divulgação das exposições em cartaz no museu.

Para obter os ingressos, basta utilizar os painéis digitais disponíveis nas estações, escanear o QR Code exibido e escolher a data desejada. Cada CPF pode resgatar até dois ingressos para visitar os três edifícios da Pinacoteca — Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea. Os ingressos são válidos até o dia 30 deste mês.

A iniciativa integra a campanha “Pina 120 anos: sempre viva e contemporânea”, que também estará presente em bancas de jornais, relógios de rua e portais de notícias, com o objetivo de divulgar as exposições em cartaz e reforçar o compromisso da Pinacoteca em se manter relevante e acessível ao público.

“Ao integrarmos cultura e arte com a mobilidade urbana, ajudamos a enriquecer o dia a dia das pessoas que utilizam as linhas 4-Amarela e 5-Lilás e reforçamos nosso compromisso em oferecer experiências culturais acessíveis aos nossos passageiros”, pontua Antonio Marcio Barros Silva, diretor das concessionárias ViaQuatro e da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.

A melhor forma de chegar à Pinacoteca é desembarcar na Estação Luz, da Linha 4-Amarela.

Exposições em cartaz:

Pinacoteca Luz:

Caipiras: das derrubadas à saudade

Entre a cabeça e a terra: arte têxtil tradicional africana

A forma do fim: esculturas no acervo da Pinacoteca

Renata Lucas: domingo no parque

Gabriel Massan: Terceiro Mundo – a dimensão descoberta

Era uma vez: visões do céu e da terra

Pinacoteca de São Paulo

Praça da Luz, 2, Luz, São Paulo – SP, CEP 01120-010

Funcionamento: