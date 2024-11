Cleusa Maria da Silva, fundadora da Sodiê Doces, ganha prêmio de empreendedora do ano

A fundadora da Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do país, Cleusa Maria da Silva é a ganhadora do prêmio Master da 27ª edição do Programa Empreendedor do Ano Brasil. A premiação, realizada ontem, em São Paulo, é promovida pela EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria no mundo. Diante da premiação, Cleusa participa do EY World Entrepreneur Of The Year™️, etapa global do programa, que ocorre em junho, em Mônaco.



“Sou merecedora deste prêmio, apesar de eu nunca ter sonhado em estar aqui, nem chegar onde cheguei. Eu só sei que lutei todos os dias. Esse prêmio é de cada cliente que um dia foi na minha loja de 20m² para pegar um bolo da mão de uma pessoa que a única coisa que tinha era a força para trabalhar 20 horas por dia, que acredita que só o trabalho honesto e incansável pode levar uma pessoa ao topo. Sou só gratidão”, afirma a fundadora da Sodiê Doces, rede de franquias que hoje soma 375 lojas a nível nacional e internacional, com faturamento previsto de 740 milhões para este ano.



O processo para concorrer ao prêmio contou com cinco empresas, sendo uma delas a grande homenageada da noite. Os critérios para inscrição e participação foram: ter participado entre as classes 2013 e 2022, apresentar evolução financeira, o quanto participaram efetivamente do programa e o seu impacto em sua postura e capacidade de liderar como CEO. A partir do próximo ano, as empreendedoras da Classe 2023 se tornarão elegíveis e assim sucessivamente.



Cleusa esteve ao lado de outros gigantes de mercado: Armando Ahmed (Drogaria Venancio), Chris Freeman e Sissi Freeman (Granado Pharmácias), Delino Souza (Grupo Iquine), Gabriel Sens, Joice Sens e Paulo Demo (LIVE!), Rodrigo Mauad (OGGI SORVETES) e Sergio Furio (Creditas). Criado em 1986, nos Estados Unidos, o programa tem o objetivo de homenagear os principais líderes empresariais do mundo de diferentes setores que se destacam na condução dos negócios.



A Sodiê Doces, fundada em 1997 por Cleusa Maria da Silva, na cidade de Salto, interior de São Paulo, vem se destacando pela inovação contínua. A rede, 100% brasileira, disponibiliza mais de 80 tipos de sabores de bolos, versões caseiras e uma vegana. Também faz parte do cardápio da Sodiê Doces linha exclusiva de salgados, tanto fritos quanto assados, em tamanhos médios e mini (podendo ser levados para casa na versão congelada).

Para mais informações, acesse o site oficial da Sodiê Doces (www.sodiedoces.com.br) ou visite uma das lojas.