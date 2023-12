Cleiton & Camargo lançam “Meu Ponto Fraco”

Nesta sexta-feira, 1, os fãs de Cleiton & Camargo serão presenteados com mais uma novidade, o lançamento do single “Meu Ponto Fraco”. A faixa está disponível em todas as plataformas de áudio e o lançamento faz parte do projeto “Origens” – gravado esse ano em Goiânia (GO).

Composição de Pedro Barezzi e Tivas, a canção que teve a primeira versão lançada em 2002 ganhou uma nova roupagem. A música romântica fala sobre as expectativas de um amor verdadeiro, como canta a dupla. “Me rendo, eu assumo que estou te amando, eu passo os dias e as noites sonhando, mas esse amor tem sabor proibido, sei que posso me dar mal”.

“Meu Ponto Fraco” também ganhou um clipe que está disponível no canal oficial do YouTube de Cleiton & Camargo. “Espero que vocês curtam bastante. O DVD está lindo, cheio de nostalgia e emoções que marcaram nossa carreira ao longo desses anos”, comenta Cleiton.

O projeto completo – “Origens” contará com 15 faixas que resgatará os grandes marcos da carreira desses dois artistas que são referências no mercado sertanejo. Nos últimos dias, os amigos agitaram o mundo digital relançando um EP com quatro singles de sucesso: “Amor no Carro”, “Agenda Rabiscada”, “Anjo da Madrugada” e “Não Quero Te Perder” e o single “E Diz Que Me Adora”.

Com esse lançamento, somam dez faixas já disponíveis pelas plataformas digitais. Vale ressaltar que o DVD trouxe algo novo para a carreira da dupla, uma roupagem acústica – que foi bastante pedida pelos fãs, a captação e produção das imagens do videoclipe foram feitas pela “Terra Produções”, que utilizou equipamentos super modernos e de altíssima qualidade, como câmeras 12k. A produção musical é de Marcos Buzzo, a direção de Diduh e Cleiton