Cleber e Cauan lançam regravação do clássico “Muito Estranho”

Dando continuidade ao lançamento do DVD gravado esse ano e intitulado “Saúde Mental”, a dupla Cleber & Cauan está lançando um novo sucesso, a releitura do clássico da música nacional: “Muito Estranho”. Gravada por grandes nomes anteriormente, a faixa icônica atravessou gerações com sua sensibilidade e profundidade emocional.

Já disponível em todas as plataformas digitais e com videoclipe no YouTube, essa versão traz uma interpretação única dos artistas com um toque contemporâneo e arranjos modernos, mas também mantém a essência romântica. “Essa faixa faz parte da nossa história e de todos brasileiros. Então resgatar ela e deixar com a nossa personalidade foi muito especial. Esperamos que gostem dessa versão, foi gravada com muito amor por nós pra vocês!”, comentam Cleber & Cauan.

Vale ressaltar que o álbum e projeto da dupla Cleber e Cauan foi gravado no início deste ano em Goiânia/GO. Ele deu início a uma nova fase e evidencia o potencial do repertório, talento e carisma da dupla; e traz também outras participações especiais e grandes vozes, como Manu Bahtidão, Naiara Azevedo, Grego, Humberto & Ronaldo e Diego & Arnaldo.