Cleber e Cauan e Naiara Azevedo lançam parceria inédita com ‘Recaída Recusada’

Dando continuidade aos lançamentos do DVD recém gravado e intitulado “Saúde Mental”, a dupla sertaneja Cleber e Cauan está lançando hoje, dia 30, a parceria inédita com a cantora Naiara Azevedo. A música “Recaída Recusada” já está disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe também está disponível no canal oficial do YouTube.

Prometendo conquistar o coração dos fãs de música sertaneja, a colaboração entre os artistas resulta numa combinação única e que traz um tema universal: a difícil superação de uma relação que deixou marcas. E, a letra, fala sobre a força necessária para superar alguém que, no passado, fez mal, trazendo uma reflexão sobre escolhas e arrependimentos. “Estamos muito felizes em lançar essa parceria com a Naiara Azevedo, uma artista que temos muita admiração e carinho. Sentimos que essa música vai tocar o coração de muita gente, esperamos que gostem!”, comentam a dupla Cleber e Cauan.

Vale ressaltar que essa faixa faz parte do projeto audiovisual “Saúde Mental” que foi gravado no início deste ano em Goiânia/GO. Ele deu início a uma nova fase dos artistas e evidencia o potencial do repertório, talento e carisma da dupla; e traz também outras participações especiais e grandes vozes, como Lauana Prado, Manu Bahtidão, Grego, Humberto & Ronaldo e Diego & Arnaldo.