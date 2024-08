Cláudio Feldman lança livro e exposição no Cine Theatro Carlos Gomes

Neste domingo (25), a partir das 17h, o mezanino do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe o lançamento de “Mulheres do Escuro”, o livro de contos fantásticos do multiartista andreense Cláudio Feldman. A publicação é a 61ª de sua carreira. Na ocasião acontece também a abertura da Expo Cláudio Feldman 80 anos. A entrada é gratuita.

A mostra celebra os 80 anos de Cláudio Feldman com trabalhos selecionados pela família, que fazem uma retrospectiva da carreira do artista, apresentando suas obras, colagens manuais, desenhos e fotografias. A exposição estará aberta ao público até 8 de novembro.

Nascido em Bauru, no interior do estado, em 1944, Cláudio Feldman mora em Santo André desde 1959. Foi ator, roteirista de cinema, artista plástico, diretor de teatro infantil e coproprietário da Editora Taturana.

Filho do cineasta, fotógrafo e videomaker Aron Feldman, já falecido, conviveu desde a infância com inúmeras modalidades artísticas. Em 1958, atuou no primeiro filme de seu pai, “Pinceladas”. No ano seguinte, sua família mudou-se para Santo André e Cláudio continuou a atuar em outros filmes até 1972.

É formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André. Atualmente, Feldman é professor aposentado de Língua Portuguesa e Literatura e atuou como roteirista e ator em cinema e teatro.

Artista plástico, expôs e vendeu seus desenhos, pinturas e colagens, durante a década de 1970, na Feira de Arte da Praça da República, em São Paulo. Nos anos 1980 e 1990, participou de mostras individuais e coletivas.

É autor de livros de poesia, ficção, humor, literatura infantil, teatro e biografia, além de ter sido mencionado em diversas obras de referência. Em 2020 passou a fazer parte da Academia de Letras do Brasil, em Brasília, na cadeira XXXVIII.

Serviço:

Lançamento do livro “Mulheres do Escuro” e abertura da exposição de Cláudio Feldman

Data: 25/8/24 (domingo)

Horário: 17h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito