Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se apresentam em São Paulo com a segunda temporada de Conserto para Dois. O espetáculo estreia dia 13 de setembro, no Teatro Frei Caneca, com sessões todas as sextas, às 19h; sábados, às 20h e domingos às 18h. O espetáculo é apresentado por Ministério da Cultura e Bradesco Seguros.

“Sentimos que ficou um gostinho de quero mais no público. Encerramos uma temporada com casa cheia e ingressos esgotados. Percebemos que ainda tinha mais gente que gostaria de ver essa comédia que é ‘Conserto para Dois, O Musical’ e decidimos fazer mais um temporada”, explica Claudia, que além de dividir o palco com Jarbas e se revezar com ele para interpretar os 12 personagens da história, ainda produz o espetáculo: “Quando voltamos no ano passado, ficamos na dúvida de como seria para o público voltar ao teatro, se eles iriam novamente, como seria essa retomada… Mas o abraço tão carinhoso deles superou e muito nossa expectativa. Então, estamos de volta!”.

Jarbas, por sua vez, também tem função dupla na montagem: além de estrelar “Conserto para Dois, O Musical” ao lado de Claudia, ele é o diretor do espetáculo. “Foi a primeira vez que dirigi Claudia e deu tudo muito certo. Ela é uma atriz que gosta de ser dirigida, que gosta da troca que essa dinâmica entre ator e diretor propõe. Então, o trabalho sempre fluiu de uma maneira muito boa. Acho que isso se traduz no palco, no encantamento que o público sente ao assistir ao espetáculo”, conta Jarbas: “O teatro já é mágico por si só. E acho que nosso musical traz uma magia ainda maior porque o público mesmo não entende como só nós dois podemos interpretar todos os personagens da história. Isso, aliás, rende histórias hilárias. Minha mãe, por exemplo, não me reconheceu quando eu estava no palco caracterizado como Dona Socorro (risos)”.

“Conserto para Dois, O Musical” conta a história de amor, encontros e desencontros entre o famoso escritor Ângelo Rinaldo (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Separados, os dois embarcam em um cruzeiro para esquecerem a desilusão amorosa. Eles só não contavam embarcar no mesmo navio, Sinfonia dos Mares, rumo à Antártida. É nesse cenário que se desenrola toda a história, criada por Anna Toledo a convite de Claudia e Jarbas.

“Eu cresci assistindo à Claudia Raia fazendo ‘TV Pirata’. Eu queria explorar aquele humor absurdo. Claudia e Jarbas são minhas grandes referências no teatro musical. Acho que assisti a tudo que eles fizeram no teatro nos últimos 20 anos. Os dois têm um sólido arcabouço de recursos cênicos, corporais, vocais. Sabendo para quem eu escreveria, muito dos personagens e situações já se desenharam”, afirma a roteirista.

Anna trabalhou lado a lado com o diretor musical, Tonny Lucchesi, e Thiago Gimenes para criar as músicas de “Conserto para Dois, O Musical”. Afinal, no teatro musical elas também contam a história que está se desenvolvendo, elas estão inseridas dentro da dramaturgia.

“Os temas foram pensados para dar todo esse clima de comédia. Como são muitos personagens, cada um tem uma característica musical bem marcante, que pretende dialogar muito com o público. Temos o luxo de ter Kátia Barros coreografando. É muito legal ver a conversa entre música e movimento que desenvolvemos. Além disso, Claudia e Jarbas são muito criativos e trazem humor para as canções”, pontua Tony.

O cenário, criado por Natália Lana, é praticamente um personagem da história. Ele vai se desdobrando para virar cenário para todos os momentos da divertida história que se desenvolve. Os figurinos são fundamentais porque eles ajudam a dar o tom da diferença entre as personas, que têm partituras corporais, timbres e trejeitos diferentes. O figurinista Bruno Oliveira ainda tinha um desafio muito importante: criar roupas que pudessem ser tiradas e colocadas entre 5 e 10 segundos. Sim, é mais ou menos esse o tempo que Claudia e Jarbas têm para sair de um personagem e entrar em outro.

“Trabalhamos muito com a Kátia Barros, nossa codiretora e coreógrafa, para criar os trejeitos e as partituras corporais de cada personagem. O figurino embala tudo isso. Já a preparação vocal ficou por conta do maestro Marconi Araújo, que é também quem assina a direção musical e vocal do disco do espetáculo, que lançamos com 10 faixas”, aponta Jarbas.

Navegando por outras águas

Com “Conserto para Dois, O Musical”, Claudia e Jarbas apostaram em criar novas formas de o público se entreter com o teatro musical. A dupla lançou o disco de espetáculo, com 10 faixas. Algo ainda pouco explorado no Brasil. As gravações aconteceram em um estúdio em São Paulo. O maestro Marconi Araújo é quem assina a direção musical e vocal do álbum.

“Eles já sabiam o texto e as músicas, já tinham feito o espetáculo, as concepções todas já estavam na cabeça. Eu realmente só precisei adaptar para o universo do disco. Acho que foi um processo muito tranquilo para eles. Tanto é verdade que gravamos o disco muito rápido, foi um processo que levou três dias. Eles realmente estavam muito preparados para fazer”, diz o maestro Marconi Araújo, que acredita que o lançamento do disco vai abrir mais um espaço para o teatro musical brasileiro: “Poucos espetáculos puderam fazer isso no Brasil. Alguns fizeram, mas, especificamente no nosso caso, tem um diferencial: no nosso caso, não é um álbum só das músicas, também há a parte de texto que une a história. Então, não é um álbum de músicas, é um álbum de dramaturgia. Isso é uma coisa diferente, acho que inédita, e pode sim abrir porta para outros espetáculos que queiram registrar o seu trabalho. Afinal de contas dá tanto trabalho e a gente acaba não ficando com registro nenhum nas plataformas digitais. Com certeza abre uma nova fronteira para o mercado de teatro musical brasileiro”.

As novidades não pararam por aí. Uma das faixas, “Tô bem melhor sem você”, ganhou um clipe, lançado em dezembro de 2021 e é um dos grandes sucessos do espetáculo até hoje. “Essa foi uma grande homenagem à comunidade LGBTQIA+, que sempre me acompanhou nesses quase 40 anos de carreira. Convidei para estarem comigo Marcia Pantera, Gysella Popovick, Catherrine Leclery, Salete Campari, Laysa Bombom, Alexia Twister, Silvetty Montilla, Allyssa Drummond, Lilian Ravani, Thália Bombinha e Rafaelly Poul. A Catherrine, por exemplo, veio da Alemanha especialmente para gravação”, relembra Claudia.

Marcella Rica é quem assina a direção do clipe, que foi gravado na boate Blue Space: “É sempre uma delícia e um privilégio trabalhar com a Claudia e com o Jarbas. Quando ela me ligou pedindo ajuda pra realizar essa ideia, eu não pensei duas vezes, ainda mais com a oportunidade de exaltar a arte drag e trabalhar com esse squad maravilhoso! Foi uma correria louca (risos). Realizamos tudo – da visita de locação, gravação, pré e pós produção – em uns quatro dias, se não me engano. E para isso contamos com a ajuda de uma equipe muito maravilhosa, que merece todos os aplausos! A ideia era também fazer esse paralelo com a linguagem do espetáculo, onde eles trocam de roupa com uma rapidez incrível diversas vezes durante a peça. Por isso, a ideia dos planos sequência com transições rápidas, que trazem um certo ilusionismo”.

Com texto de Anna Toledo, músicas dela, Thiago Gimenes e Tony Lucchesi, que também assina a direção musical do espetáculo, “Conserto para Dois, O Musical” volta em turnê nacional, com apresentações de 24 de agosto a 15 de dezembro. O espetáculo é apresentado por Ministério da Cultura e Bradesco Seguros.

FICHA TÉCNICA

Texto: Anna Toledo

Músicas: Thiago Gimenes, Tony Lucchesi e Anna Toledo

Direção: Jarbas Homem de Mello

Codireção e Coreografias: Kátia Barros

Diretor Musical: Tony Lucchesi

Design de Som: Tocko Michelazzo

Design de Luz: Jarbas Homem de Mello e Jackis Roberto

Cenário: Natália Lana

Figurinos: Bruno Oliveira

Visagismo: Dicko Lorenzo

Elenco: Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Participação Especial: Guilherme Terra

Diretor Musical Assistente, Arranjos e Piano: Guilherme Terra

Diretora Residente: Sabrina Mirabelli

Produção: Amanda Leones – Versa Cultural

Produção Geral: Raia Produções

Realização: Magali Elena Produções, Bradesco Seguros e Ministério da Cultura – Governo Federal – Brasil – União e Reconstrução

Assessoria de imprensa: Motisuki PR

SERVIÇO – “CONSERTO PARA DOIS, O MUSICAL”

Duração: 100 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

São Paulo

Local: Teatro Frei Caneca

Endereço: R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

Data de estreia: 13 de setembro

Horários: Sessões todas as sextas, às 19h; sábados, às 20h e domingos às 18h

PLATEIA BAIXA: R$110,00 meia entrada e R$220,00 inteira

PLATEIA: R$75,00 meia entrada e R$150,00 inteira

PLATEIA POPULAR: R$21,18 meia entrada e R$42,36 inteira

INGRESSOS

Atendimento presencial:

Bilheteria do Teatro Frei Caneca: O atendimento da bilheteria acontece de terça-feira à domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h

Atendimento online:

https://uhuu.com