Claudia Leitte reflete sobre o amor e conexões significativas em seu novo single

Claudia Leitte lançou na última sexta-feira (27) sua nova faixa “Bola de Papel”, com lançamento de videoclipe no mesmo dia. O novo single traz em sua letra reflexões sobre um amor não correspondido e o anseio por conexões significativas.

Gravada em abril, a nova faixa faz parte do bloco de inverno do seu projeto “Intemporal”, que trabalha reflexões sobre a vida, amor e a passagem do tempo. Com direção de Mess Santos, a obra completa vai estar disponível para os fãs em breve.

