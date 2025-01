Claudia Leitte comenta polêmica com Ivete Sangalo

A rivalidade entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo continua a gerar discussões nas redes sociais, com novos desdobramentos que atraem a atenção dos fãs e da mídia. Recentemente, tanto Claudia quanto seu empresário se pronunciaram sobre a controvérsia envolvendo as duas artistas, reacendendo o debate entre seus admiradores.

O conflito teve início quando Claudia alterou a letra de sua canção “Caranguejo”, substituindo o verso “saudando a rainha Iemanjá” por “eu canto meu rei Yeshua”. Essa mudança não foi bem recebida por alguns ouvintes, incluindo Ivete Sangalo, que manifestou apoio às críticas direcionadas à colega. A situação culminou em um bloqueio de Ivete por Claudia nas plataformas digitais.

Claudia Leitte reflete sobre a carreira e amadurecimento

Em uma entrevista concedida ao colunista Lucas Pasin, Claudia comentou sobre a polêmica e sua maneira de lidar com as repercussões. A cantora enfatizou que nunca se envolveu na vida pessoal de ninguém e expressou sua vontade de se manter afastada de conflitos. “Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando. Não quero falar de ninguém”, afirmou.

Claudia também refletiu sobre sua trajetória de mais de 20 anos na música, descrevendo-se como “paleozoica” em relação às novas gerações da internet. Ela destacou o processo de amadurecimento pelo qual passou, reconhecendo que, embora tenha manifestado emoções no passado, hoje faz escolhas mais conscientes em sua carreira.

“Se eu sair da minha identidade, do meu foco, vou acabar me perdendo. E já me perdi algumas vezes ao longo desses anos de carreira”, comentou a artista. Claudia ainda ressaltou a importância do autoconhecimento e da perseverança diante das adversidades que todos enfrentamos na vida.

Rumores e indiretas mantêm a polêmica viva

Enquanto Claudia mantém uma postura pacífica em suas declarações, rumores começaram a circular sobre possíveis indiretas lançadas por seu empresário durante uma recente aparição de Ivete no programa Sem Censura, da TV Brasil. As alfinetadas nas redes sociais parecem indicar que a rivalidade pode estar longe de ser resolvida.