Claudette Soares faz show no MIS em homenagem a Chico Buarque

No dia 22 de junho, a cantora Claudette Soares sobe ao palco do Auditório MIS para celebrar os oitenta anos de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, Chico Buarque. O show, que faz parte da programação especial “CHICO 80”, marca o lançamento do CD físico “Claudette canta Chico”, e contará com uma sessão de autógrafos com a artista.

No auge dos seus 88 anos, Claudette Soares continua sendo uma das diversas vozes que representam tão bem a cultura popular brasileira. A seleção de canções do álbum em homenagem a Chico faz um percurso por toda a carreira do compositor e incluem tanto canções antigas, de seus primeiros discos, como dos últimos lançamentos.

Com direção artística de Thiago Marques Luiz, “Claudette canta Chico”, abre com uma gravação recente feita na companhia do próprio Chico Buarque para “Cadê você (Leila XIV)”, composta por João Donato e Chico em 1987. Somam-se a ela canções como “Realejo”, “Com açúcar, com afeto” e “Carolina”, de 1967; “Até pensei” e “Bom tempo”, de 1968; “Tatuagem”, de 1973; “Todo sentimento”, de 1987; “Futuros amantes”, de 1993; e “Caravanas”, esta última lançada no álbum homônimo de Chico em 2017, produzida por Ayrton Montarroyos especialmente para a interpretação de Claudette.

Serviço | Lançamento do CD “Claudette canta Chico” + show + sessão de autógrafos

Data: 22.06, às 20h

Local: Auditório MIS + foyer

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Ingresso: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia), disponíveis na plataforma Megapass (online) e na bilheteria do MIS

Classificação: livre

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

