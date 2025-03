Clássicos infantis ganham nova roupagem em festival de teatro gratuito

“Era uma vez…”. É desta forma que histórias infantis como contos de fadas e fábulas eram introduzidas às crianças num passado recente. Os tempos são outros e as histórias também. Com o objetivo de contextualizar clássicos da literatura infantil dentro de dilemas contemporâneos, a Guanabara Produção Cultural e o Ministério da Cultura apresentam, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a 4ª edição do Festival Infantil “Era uma vez… Eram duas, eram três”. O evento conta com montagens adaptadas pela companhia de teatro Cia Abração.

Ao longo de 2025, a partir do mês de abril, serão 36 apresentações gratuitas, com seis espetáculos diferentes, nas cidades de Curitiba (PR) e Paranaguá (PR). A expectativa é reunir mais de 8 mil pessoas.

Adaptações e impacto cultural

A diretora criativa da Guanabara Produção Cultural, Carolina Montenegro, destaca que a proposta do festival é fazer com que as famílias se identifiquem com os personagens e diálogos. Temas como diversidade, inclusão, educação, tecnologia e sustentabilidade são abordados nas peças. “Queremos cumprir o papel do teatro em levar as cenas para fora dos palcos e ser um espaço de transformação por meio da arte”, comenta a jornalista.

As escolhas foram feitas com base nos clássicos mais reconhecidos pelo público infantil. Ao todo, serão seis peças, uma por mês, entre abril e outubro.

Para dar vida ao projeto, a Guanabara Produção Cultural convidou a Cia Abração, uma das companhias de teatro mais premiadas do sul do país. Fundada em 2001, na capital paranaense, a companhia pesquisa teatro e dança contemporânea, oferecendo à comunidade eventos culturais gratuitos e espetáculos teatrais.

No festival, a Cia Abração assumiu o desafio de reinterpretar seis clássicos da literatura mundial: Mágico de Oz, Bela e a Fera, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e Flautista de Hamelin. A execução dos espetáculos conta com mais de 150 profissionais, entre artistas, produtores e equipe técnica.

Para a diretora da Cia Abração, Letícia Guimarães, “cada processo de criação é único. Cada história gera motivações e inquietações, que resultam em uma estética própria. Não existe fórmula pré-determinada”. Letícia se dedica ao teatro infantil desde o início de sua carreira e acredita na atemporalidade dessas narrativas. “As histórias transcendem gerações e precisam ser recontadas sempre”, explica.

Programação e locais das apresentações

Os espetáculos terão entrada gratuita e serão apresentados no Teatro Bom Jesus, em Curitiba, e no Teatro do Clube Olímpico, em Paranaguá. As exibições para escolas públicas ocorrerão às sextas-feiras, às 9h30 e 14h30. Já o público geral poderá assistir às peças aos sábados, às 15h.

Confira a programação completa:

Curitiba

Mágico de Oz : 11 e 12 de abril

: 11 e 12 de abril Bela e a Fera : 9 e 10 de maio

: 9 e 10 de maio Pinóquio : 6 e 7 de junho

: 6 e 7 de junho Alice no País das Maravilhas : 8 e 9 de agosto

: 8 e 9 de agosto Peter Pan : 26 e 27 de setembro

: 26 e 27 de setembro Flautista de Hamelin: 17 e 18 de outubro

Paranaguá

Mágico de Oz : 25 e 26 de abril

: 25 e 26 de abril Bela e a Fera : 16 e 17 de maio

: 16 e 17 de maio Pinóquio : 27 e 28 de junho

: 27 e 28 de junho Alice no País das Maravilhas : 15 e 16 de agosto

: 15 e 16 de agosto Peter Pan : 19 e 20 de setembro

: 19 e 20 de setembro Flautista de Hamelin: 24 e 25 de outubro

Caminhos do Encantamento: exposição de figurinos sustentáveis

Além dos espetáculos, o festival contará com a exposição “Caminhos do Encantamento”, a partir do dia 3 de julho, na Casa Monsenhor Celso, em Paranaguá. A mostra apresentará figurinos criados por Gustavo Krelling, confeccionados com materiais reciclados.

A exposição foi um grande sucesso em Portugal, onde ficou em cartaz por 30 dias no Castelo Biester Palace, em Sintra. Segundo Krelling, “as peças são uma brincadeira de ressignificação de materiais, permitindo a invenção de infinitas possibilidades”.

Durante o festival, os figurinos serão exibidos nos teatros que receberão as apresentações.

A 4ª edição do Festival Infantil “Era uma vez… Eram duas, eram três” acontecerá de abril a outubro, em Curitiba (PR) e Paranaguá (PR). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Em Curitiba, as apresentações ocorrerão no Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135 – Centro). Já em Paranaguá, os espetáculos acontecerão no Teatro do Clube Olímpico (Rua Visconde de Nácar, 681 – Centro Histórico).

O festival conta com produção e idealização da Guanabara Produções Culturais, com apoio da Montenegro Produções Culturais, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, além do patrocínio master das empresas TCP, Havan, Sideral Linhas Aéreas e Cattalini. A realização é do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Para mais informações, acesse o site: https://montenegroproducoes.com/.