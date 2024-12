Clássico espetáculo de Natal de SP “O Quebra-Nozes” estreia novos cenários

Na última sexta-feira, 6 de dezembro, teve início a primeira parte da 41ª temporada do clássico espetáculo natalino O Quebra Nozes, da Cisne Negro Cia de Dança. Com patrocínio da Natura, o renomado ballet integra a programação de Natal do Parque Ibirapuera e ocupa o Auditório Ibirapuera pelo segundo ano consecutivo.

Como tradição, além do elenco fixo e contratado, a companhia recebe artistas brasileiros de destaque internacional. Nesta temporada, a Fada Açucarada é interpretada pela bailarina Aurora Dickie, natural de Recife, Pernambuco, e atualmente solista do Staatsballett Berlin. “Essa é a minha terceira participação com a Cisne Negro Cia de Dança. Tenho um carinho especial pela companhia e por esse ballet de repertório, que fez parte da carreira de minha mãe, também bailarina. Para mim, revisitar essa obra e dançar esse Grand Pas-de-Deux no Brasil é sempre especial e gratificante”, comenta Dickie. Ao lado de Aurora, Rafael Vedra, solista do Ballett am Rhein, é o príncipe convidado. Assim como Dickie, Vedra é formado na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e celebra sua volta ao palco brasileiro. “Desde que parti para o exterior em 2017, esta é minha primeira apresentação no Brasil. Sou do interior de São Paulo, e terei familiares na plateia pela primeira vez”, destaca o bailarino.

Outro destaque do elenco é Felipe Carvalhido, que completa 17 anos consecutivos como Drosselmeyer, o tio de Clara. “É um prazer fazer parte deste espetáculo tão significativo. Mesmo com outros compromissos, dezembro é sempre reservado para “O Quebra Nozes”, brinca Carvalhido, conhecido por seu trabalho em outros musicais da agenda paulistana, como O Rei Leão.

A 41ª temporada traz uma grande novidade, a atualização dos cenários, colaboração de criação entre a diretora artística Dany Bittencourt e o cenógrafo Caio Rosa. “Recriamos praticamente todo o cenário para torná-lo ainda mais lúdico e imersivo, criando uma conexão harmoniosa entre os ambientes”, explica Dany. Desde sua estreia, em 1983, O Quebra Nozes é um marco da cultura paulistana, reconhecido pelo Prêmio APCA de Espetáculo do Ano. É também o único espetáculo de dança apresentado ininterruptamente há mais de 40 anos no Brasil, tendo encantado mais de 500 mil pessoas com a magia do ballet e da trilha de Tchaikovsky.

Dividido em dois atos, O Quebra Nozes narra a história de Clara, que, na noite de Natal, recebe um boneco quebra-nozes de presente e, ao adormecer, é transportada para um mundo mágico. Lá, brinquedos ganham vida, travam batalhas e conduzem Clara por reinos encantadores, culminando no inesquecível pas-de-deux da Fada Açucarada.

Além dos solistas convidados e de Felipe Carvalhido, o espetáculo conta com efeitos especiais realizados pelo Circo Escola Picadeiro. Sob a direção artística de Dany Bittencourt, a montagem equilibra tradição e inovação, prometendo uma experiência ainda mais deslumbrante.

A primeira parte da 41ª temporada segue no Auditório Ibirapuera até 15 de dezembro, com sessões de segunda a sexta às 20h, aos sábados às 16h e 20h, e aos domingos às 15h e 19h. Os últimos ingressos estão disponíveis no site Feverup.com.

Depois, a temporada continua no Teatro Santander, em sete apresentações com participações especiais. No entanto, os ingressos já estão esgotados. No Auditório Ibirapuera, a temporada conta com patrocínio da Natura, dona de marcas icônicas como Ekos, Tododia, Kaiak e Essencial.

Apresentação: Lei de Incentivo à Cultura e Natura

REALIZAÇÃO: Ministério da Cultura – Governo Federal – Brasil – União e Reconstrução