Clássico da televisão, “O Cravo e a Rosa” ganha adaptação para o teatro

Uma das novelas mais amadas e marcantes da teledramaturgia brasileira, “O Cravo e a Rosa”, de Walcyr Carrasco, ganha adaptação inédita para o teatro. Com direção de Pedro Vasconcelos e direção de produção de Marcelo Faria, “O Cravo e a Rosa – O Espetáculo” faz sua estreia nacional no Teatro Prio, no Jockey Club da Gávea, em temporada de 06 de setembro a 27 de outubro, com sessões nas sextas e sábados às 20h e domingos, às 19h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Se na televisão o casal protagonista foi interpretado por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis, nos palcos, Catarina e Petruchio ganharão vida com Isabella Santoni e Dudu Azevedo. O elenco também conta com João Camargo (como Batista), Catarina de Carvalho (como Bianca), Rosana Dias (como Mimosa), Marcello Gonçalves (como Seu Calixto), Carlos Félix (como Seu Etevaldo Praxedes, o cobrador) e John Garita (como Seu Venceslau Torres).

A montagem é apresentada e patrocinada pela Brasilcap, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da FV Produções e associação ao Grupo Globo. Após a temporada carioca, a peça passará por São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba.

A história

Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, “O Cravo e a Rosa” conta a história do relacionamento tumultuado de Petruchio, um rude fazendeiro em dificuldades financeiras, e Catarina, uma temperamental jovem rica e feminista, conhecida pelo apelido de “fera” por afugentar seus pretendentes. Com o desenrolar de uma trama hilária e emocionante, ele precisa conquistá-la para pegar seu dote e pagar suas dívidas. No entanto, entre tapas e beijos, ambos se apaixonam perdidamente.

A obra é inspirada em “A Megera Domada”, uma das peças mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare, e transporta o público para uma época em meio a questões importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero, tema esse ainda relevante para o nosso país.

O amor que nasce das diferenças, da aceitação do outro com suas características diversas, as dores humanas retidas em nossos corações que fazem a gente cair em ciladas emocionais e comportamentais. Vem daí o humor de Catarina e Petruchio. Comportamentos que sublimam nossa individualidade e causam conflitos de relações. A obra é leve, divertida, porém profunda na questão dos relacionamentos. Eu estou muito feliz por juntar em um único projeto duas das minhas grandes paixões profissionais: a novela e o teatro – conta o diretor Pedro Vasconcelos.

Fenômeno na telinha

Exibida de 2000 a 2001 com grande sucesso de audiência pela TV Globo, a novela é uma das mais reprisadas, seja pela emissora como pelo Canal Viva, conquistando diferentes gerações ao longo das últimas duas décadas, chegando inclusive a Portugal. Para se ter uma ideia do quanto ela foi arrebatadora, um único episódio chegou reunir mais de 50 milhões de espectadores simultaneamente. A produção também marcou a estreia de Walcyr Carrasco na Globo.

Ficha técnica:

Autoria – Walcyr Carrasco

Direção e adaptação – Pedro Vasconcelos

Direção de Produção – Marcelo Faria

Elenco – Isabella Santoni (Catarina), Dudu Azevedo (Petruchio), João Camargo (Batista), Catarina de Carvalho (Bianca Batista), Rosana Dias (Mimosa), Marcello Gonçalves (como Seu Calixto), Carlos Félix (como Seu Etevaldo Praxedes, o cobrador) e John Garita (como Venceslau Torres)

Assistente de direção: Marcello Gonçalves

Produção Executiva – Renata Costa Pereira

Cenografia e Figurino – Ronald Teixeira

Desenho luz – Luciano Xavier

Iluminação e som – Leonardo Diniz

Visagismo – Fabiola Gomez

Trilha Sonora – Bruno Marques

Pianista convidada: Cleo Boechat

Fotografia – Rodrigo Lopes

Assessoria de imprensa – Carlos Pinho

Serviço:

Temporada: de 06 de setembro a 27 de outubro

Local: Teatro Prio – Jockey Club Brasileiro – Av. Bartolomeu Mitre, 1110 – Gávea, Rio de Janeiro – RJ

Sessões: sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h

Ingressos: R$ 120,00 (inteira) // R$ 60,00 (meia-entrada)

Vendas e mais informações

Duração: 110 min

Gênero: comédia

Classificação: livre