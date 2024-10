Classe C30 corre Campeonato Brasileiro pela primeira vez no Circuito Rio de Oceano

O Campeonato Brasileiro da Classe C30 chega neste ano à 13ª edição com uma disputa inédita no Circuito Rio de Vela Oceânica. Até 2023, a competição foi aberta em fevereiro, no Circuito Ilha de Santa Catarina, e concluída em julho na Semana Internacional de Vela de Ilhabela. A intenção dos velejadores da competitiva classe de oceano, é justamente propagá-la além do eixo Florianópolis-Ilhabela.

Na ausência do comandante Demian Pons, contundido, o atual campeão da Classe C30 na Semana de Vela de Ilhabela, Tonka (YCI), terá no leme o bicampeão olímpico Robert Scheidt. O experiente Geison Mendes vai assumir a tática no lugar de Scheidt. “Correr no Rio para mim não é novidade. Já velejava aqui, no Loyalty e no Crioula. Acho que corri as últimas 15 edições do Circuito Rio, além da campanha olímpica para os Jogos de 2016. Conheço bem as raias da Baía de Guanabara”, afirmou Geison.

É esperado o retorno do comandante Demian ao leme do Tonka nas regatas finais de sábado e domingo, último dia do 55º Circuito Rio. “Com a tripulação que possuímos, sempre muito bem treinada, creio que estamos bem preparados para o Brasileiro, mas sempre respeitamos as demais equipes que também são muito experientes, mostrando a força da Classe C30”, considerou Geison.

Outra tripulação acostumada às águas da Baía de Guanabara é a do Loyalty, do comandante Alexandre Leal. O barco tem sede dupla no Veleiros do Sul (VDS), em Porto Alegre, e no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), sede do Circuito Rio. Também estão inscritos, o Bravo, do Iate Clube de Santos (ICS), de Jorge Berdasco, Relaxa Building, do Yacht Club Ilhabela (YCI), de Tomás Mangabeira, e Kaikias EMS, do Grêmio de Vela Ilhabela (GVI), de Daniel Hilsdorf e Fábio Aurichio.

Estrelas olímpicas a bordo – O representante do Rio de Janeiro, Loyalty, do comandante Alexandre Leal, conta com a força do tático Bochecha, também velejador de regata volta ao mundo. “Devido às regras da classe tivemos de fazer algumas alterações na tripulação, mas o time continua forte. Estamos treinando o máximo possível. A maioria dos barcos vem reforçado por velejadores de categoria internacional. O campeonato terá um nível muito elevado, mas esperamos, como sempre, disputar as primeiras posições”, deseja o comandante Leal.

O comandante do Kaikias EMS é o atual presidente da Classe C30, Daniel Hilsdorf. “O Brasileiro de C30 promete ser uma competição acirrada e emocionante. Com cinco equipes na disputa de uma classe one design (barcos idênticos) a briga pelo título será super intensa. Quatro barcos representam São Paulo e um, o Rio de Janeiro, com a presença de grandes nomes da vela olímpica, como Robert Scheidt, André Fonseca, o Bochecha, Fábio Pillar, Gabriel Simões e Maurício Santa Cruz, o Santinha”, destaca Hilsdorf.

“Para nós da equipe Kaikias EMS, será a primeira vez velejando juntos após uma recente reestruturação, o que faz deste campeonato uma ótima oportunidade para melhorar o entrosamento e identificar fragilidades e pontos que precisam de eventuais ajustes. A previsão de tempo é favorável e o clube anfitrião tem sido exemplar no acolhimento e na estrutura oferecida à Classe C30, cuidando desde a pesagem dos barcos até a logística necessária para a categoria”, elogia Hilsdorf.

Os campeões brasileiros da Classe C30

2012 – Loyal – 06 (Marcelo Massa) – Grêmio de Vela Ilhabela (GVI)

2013 – Loyal – 06 (Marcelo Massa) – GVI

2014 – Loyal – 06 (Marcelo Massa) – GVI

2015 – Loyal – 06 (Marcelo Massa) – GVI

2016 – Zeus Team – 08 (Inácio Vandresen) – Iate Clube S. Catarina (ICSC)

2017 – Katana Portobello – 07 (Cesar Gomes Neto) – ICSC

2018 – Caiçara UV.Line – 09 (Pablo Lynn) – Pindá Iate Clube (Ilhabela – PIC)

2019 – Kaikias Via Itália – 03 (Eduardo Mangabeira) – Yacht Club Ilhabela

2020 – Caballo Loco – 01 (Mauro Dottori) – Ubatuba Iate Clube (UIC)

2021 – Caballo Loco – 01 (Mauro Dottori) – UIC

2022 – Caballo Loco – 01 (Mauro Dottori) – UIC

2023 – Katana Portobello – 07 (Cesar Gomes Neto) – ICSC