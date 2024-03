Claro anuncia patrocínio à tenista Victoria Barros

A Claro busca conectar as pessoas ao que elas mais amam e, ao longo dos seus 20 anos, investe amplamente no esporte para proporcionar esta experiência. A marca acredita e apoia o tênis, que tem ganhado cada vez mais o coração dos brasileiros, e, há 10 anos, desde sua primeira edição, apresenta o Rio Open, levando inovações tecnológicas que marcaram a trajetória do maior torneio de tênis e único ATP 500 da América do Sul. Agora, a operadora reforça seu comprometimento com o desenvolvimento da modalidade no país e anuncia o patrocínio à jovem atleta Victoria Barros, que é uma das grandes promessas do tênis feminino na atualidade.

“Temos muito orgulho de, há uma década, termos acreditado no potencial do Rio Open, que se tornou um dos principais eventos esportivos do Rio de Janeiro e do país. Temos o histórico de patrocínios a grandes eventos e o tênis se tornou uma das nossas principais plataformas. Para nós, é uma enorme alegria patrocinar a Victoria, que tão jovem já inspira tanto com seu talento nas quadras”, afirma Ane Lopes, diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro.

Victoria Barros é a nova atleta do tênis patrocinada pela Claro (Imagem: Divulgação)

Em sua visita ao Rio Open, a convite da Claro, a atleta participou de um shooting publicitário, já estreando na nova campanha, que entrou no ar no dia 05/03. Além de visitar a loja temática da Claro no Shopping Leblon e conferir de perto a ativação de tênis na loja, onde foi recebida pela Equipe Claro com um presente especial: um smartphone novinho com Passaporte Mundo, para ficar conectada à vontade, em qualquer lugar do mundo.

Aos 14 anos, a atleta chega para reforçar o território de esportes da marca e conectar ainda mais o tênis com o Brasil e com o mundo.

Nascida em Natal, Victoria já soma títulos na categoria juvenil, treina na França, na renomada academia de Patrick Mouratoglou, com o ex-técnico de Serena Williams, que é sua maior inspiração no esporte. Apesar da pouca idade, já competiu contra atletas mais experientes de até 18 anos, e vem acumulando vitórias.

A jovem vem sendo apontada como uma grande promessa do tênis brasileiro e está se preparando para estrear em torneios profissionais ainda este ano. “Tenho boas expectativas para este ano, com o trabalho firme que venho realizando com a minha equipe e a minha família, e sei que é preciso dar um passo de cada vez, crescendo dia a dia. E é muito importante contar com o apoio da Claro e ter a oportunidade de me desenvolver com a marca profissionalmente e pessoalmente. Estou muito feliz com a parceria”, afirma a atleta Victoria Barros.

Uma década de inovação em parceria com o Rio Open: do HD à realidade virtual

Desde a primeira edição, a Claro aposta e faz parte da evolução do Rio Open. A cada ano, a operadora realiza demonstrações tecnológicas que evidenciam seu pioneirismo e a inovação. Tudo começou em 2014 com uma transmissão em alta definição, quando o HD e o 4G eram novidade. Na décima edição, em 2024, com a tecnologia Claro 5G+, que é reconhecida como a mais rápida do Brasil, segundo milhares de clientes no Speedtest®, a operadora promoveu experiências imersivas para que os fãs do esporte vivenciassem o torneio de forma única dentro e fora das quadras e por todas as telas.

Claro patrocina o Rio Open desde sua primeira edição (Imagem: Divulgação)

Três câmeras 360º com o 5G+ da Claro foram instaladas em locais estratégicos da quadra, como a cadeira do juiz, o corredor de entrada e saída dos atletas e a cabine do alto do evento, que ofereceram aos usuários, por meio de óculos de realidade virtual, a possibilidade de acompanhar e dar outro enfoque às partidas. Além disso, telões de LED no estande da marca e até mesmo um elaborado show de drones fizeram parte das ativações especiais na edição comemorativa do evento.

Show de drones durante o Rio Open de 2024 (Imagem: Divulgação)

Para chegar até este momento, em que foi possível desenhar raquetes jogando no ar com drones, a jornada de inovação passou por grandes ativações, como a presença do 5G já em 2020, antes da implantação da tecnologia no Brasil, e experiências imersivas em gaming e multitelas.