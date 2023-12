Clareou faz turnê pela Europa

Em turnê pela primeira vez na Europa, o grupo Clareou irá se apresentar em Porto, Lisboa, Londres e Zurique com grande recepção do público internacional. “Receber esse carinho aqui também é algo que faz tudo valer a pena. Estamos muito felizes com mais essa conquista.”, diz Branco, vocalista do grupo.

Com repertório amplo, como é de costume do Clareou, o grupo se prepara para a maratona de shows com muita empolgação. “Somos muito gratos a todos nossos fãs. É muito bom levar a alegria do pagode e do samba para quem está longe de casa.”, comemora Fernando Mellete, integrante do grupo.

Criado no Rio de Janeiro em 2010, o Clareou é formado por Magal e Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando (Mellete) no tantan e Juninho de Jesus no banjo. O grupo tem ganhado cada vez mais destaque na cena musical ao emplacar milhares de streamings nas principais plataformas digitais, e que inclusive alcançou mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify com “Clareou Modo Avançado”.

Para mais informações: @grupoclareou