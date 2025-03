Clarah Passos vive Alice no premiado curta-metragem “Uma Oitava”

O curta-metragem “Uma Oitava”, produzido pela Ooppah e Estúdio Ooppah, com a participação de Clarah Passos, será exibido nesta sexta-feira, 14, no Quarto Festival Internacional de Cinema All That Moves, em São Paulo.

O evento anual busca incentivar a criatividade artística e a diversidade cultural, através da exibição de filmes de diversas categorias, origens e estilos para um público amplo e inclusivo.

“O curta explora como a música pode transformar a vida, tornando-a mais alegre e feliz”, diz Clarah.

Em “Uma Oitava”, a atriz dá vida a Alice, uma personagem cheia de energia e positividade, que revela sua intensa relação com a música e sua habilidade especial de perceber e valorizar os sons ao seu redor.

“A Alice é uma garota muito inteligente e tem ouvido absoluto, reconhecendo todos os sons ao seu redor”, comenta a jovem.

Dirigido por Alexandre Klemperer, renomado diretor de cinema e TV, o filme foi eleito o melhor Curta-Metragem em Língua Portuguesa no Blue Star International Film Festival 2025.

O Quarto Festival Internacional de Cinema All That Moves, acontecerá de 14 a 22 de março, no teatro Cine Satyros, na Praça Franklin Roosevelt- 172, na capital paulista, com entrada gratuita.