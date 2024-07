Clarah Passos está em cartaz com “Quase Shakespeare – Um Musical Rock and Roll”

Clarah Passos, conhecida por sua participação no The Voice Kids (2021), está no elenco de “Quase Shakespeare – Um Musical Rock and Roll”, que estreou este fim de semana (20) no Teatro dos Grandes Atores, no Rio de Janeiro.

O espetáculo teve sua primeira temporada em São Paulo em agosto do ano passado e agora chega cheio de novidades na capital fluminense.

“Quando Quase Shakespeare chegou ao Rio, veio com uma nova roupagem, por assim dizer. Tivemos uma direção musical diferente, assim como coreografia, elenco, e arranjos, que enriqueceram ainda mais o espetáculo”, conta Clarah.

A montagem traz elementos e referências das peças originais de Shakespeare como Ofélia, Otelo, Hamlet e do relacionamento de Petruchio e Catarina.

Com a chegada de Wanda, uma personagem que não pertence a nenhuma dessas histórias, um novo conflito se forma e impacta totalmente as outras personagens.

“Eu interpreto a Wanda que tem uma personalidade bem forte, não tem muitos amigos, é amargurada e nada sociável. Ela se julga superior a todo mundo e usa muito a ironia e a raiva em suas interações”, comenta a atriz.

A montagem é inundada com o rock brasileiro e aborda temáticas como depressão, bulimia, sexualidade e outras inseguranças típicas da adolescência.

Para quem não assistiu a peça dirigida Cininha de Paula e Charles Daves, Clarah faz um convite muito especial:

“Com muitas canções que nos fazem voltar anos atrás na história musical brasileira, o espetáculo ensina uma grande lição de aceitação dos outros, e de si mesmo e traz essa realidade para os palcos com um elenco teen muito talentoso, não percam”, diz.

Serviço

Dias 27 e 28 de julho, às 14h

Teatro dos Grandes Atores – Av. das Américas, 3555. Barra da Tijuca/RJ

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos

Ingresso: https://teatrodosgrandesatores.com.br/eventos/quase-shakespeare/