Clara Moneke destaca autoestima e empoderamento no programa “Saia Justa”

No último dia 20 de novembro, data que marca o Dia da Consciência Negra, o programa “Saia Justa” apresentou um episódio especial com a presença da atriz Clara Moneke, cuja participação destacou-se pela discussão sobre autoestima e empoderamento feminino. Reconhecida por seu papel como Kate em “Vai na Fé”, Clara compartilhou reflexões profundas acerca de sua jornada pessoal como mulher negra.

Durante a entrevista, Clara ressaltou a importância de ser protagonista de sua própria história. Ela destacou que sua confiança e autoestima são resultados do ensinamento recebido de mulheres negras fortes em sua família, que sempre a incentivaram a acreditar em seu potencial. Clara afirmou que essa confiança lhe permite ocupar qualquer espaço com a certeza de que pertence a ele, sem necessitar de validação externa.

Além disso, Clara enfatizou o papel essencial das mulheres em serem não apenas protagonistas, mas também roteiristas de suas próprias vidas. Ao mencionar a relevância da representatividade na dramaturgia, ela celebrou as atuações de Gabz em “Mania de Você”, Jessica Ellen em “Volta Por Cima” e Duda Santos em “Garota do Momento”, destacando a força e o talento dessas atrizes negras.

Em meio às conquistas profissionais, Clara celebrou realizações pessoais significativas. Neste ano, ela concretizou o sonho de reformar a casa de sua avó e está prestes a embarcar para a Nigéria junto com sua família. A viagem, especialmente significativa pelo fato de seu pai não visitar o país há duas décadas devido a problemas de saúde, representa um retorno às raízes e uma celebração das vitórias familiares.

Esses marcos pessoais e profissionais foram destacados por Clara como testemunhos do poder coletivo construído ao longo dos anos. Para ela, levar seu pai e irmão à terra natal é um triunfo familiar repleto de significado e prosperidade.

O especial do “Saia Justa” não apenas celebrou as conquistas da atriz, mas também serviu como plataforma para discutir temas relevantes e inspiradores no contexto do Dia da Consciência Negra.