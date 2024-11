Clã do Jabuti apresenta, no Sesc Ipiranga, Noite de Brinquedo no Terreiro de Yayá

Noite de Brinquedo no Terreiro de Yayá, trabalho do grupo Clã do Jabuti, chega ao palco do Sesc Ipiranga, com temporada que vai do dia 15/11 a 15/12, domingos e feriados às 11h. A história se passa no interior do Ceará, na região do Cariri, onde acontece tradicionalmente a festa do Reisado. É ali, entre histórias, versos e adivinhas dos ‘cabinhas’, apelido dado às crianças na região, que acompanhamos Maria, uma menina prestes a viver um dos momentos mais desafiadores de sua vida: entregar sua coroa de reisado e conquistar outro lugar nesse tradicional folguedo.

O ponto de partida para este trabalho foi o livro Terra De Cabinha: Pequeno Inventário Da Vida De Meninos e Meninas Do Sertão e o documentário Reis e Meninos, ambos da jornalista e pesquisadora Gabriela Romeu, que assina a dramaturgia de Noite de Brinquedo, ao lado de Antonia Mattos. Esses trabalhos trouxeram um diálogo com a região e a cultura popular, com mestres e mestras do local.

A primeira versão da peça-filme foi apresentada de forma on-line no fim de 2021. Para gravar a história, a equipe viajou ao Cariri e encontrou mestres e mestras dos folguedos tradicionais com quem falaram durante a pesquisa. Essa viagem e os encontros foram decisivos para a nova peça. “Foi fundamental finalizar o trabalho da primeira versão no Cariri; feito o material lá, encontrar os mestres e mestras, os terreiros, as crianças de lá. Fomos alimentados com o que conhecemos e voltamos com muitas inquietações que resultaram na versão encenada de Noite de Brinquedo”, diz a diretora Antonia Mattos.

O trabalho “traz personagens da tradição do reisado já quase esquecidos em algumas regiões, como a Sereia, e a partir da experiência no Cariri as cenas, os corpos, a música, a dança e a encenação interagem diretamente com o público, como é na brincadeira”, afirma a diretora. Noite de Brinquedo no Terreiro de Yayá narra a história da menina Maria, que, ao chegar próxima à adolescência, precisa entregar sua coroa de reisado e assumir outro lugar nesse tradicional folguedo. Ao mesmo tempo, no terreiro de Yayá, sua avó, estranhos acontecimentos lançam a menina em uma jornada pelo sertão. “O enredo e o processo da pesquisa giraram em torno dessa menina que resiste a passar a coroa”, diz Gabriela Romeu.

Em cena, a menina Maria segue acompanhada pelos brinquedos e encantados que encontra no caminho, Boi Mansinho, Jaraguá e uma trupe de artistas, que cruzam arraiais, roçados assombrados por injustiças, histórias de esquecimento e uma noite sem fim. Esse percurso é também guiado por algumas perguntas que fizeram parte do processo do grupo: O que significa perder a infância? E qual é o rito desta passagem? Tudo isso pode acontecer em meio a uma festa?

Sinopse

Maria é uma menina rainha e guerreira de seu reisado que está prestes a viver um dos momentos mais desafiadores de sua vida: entregar sua coroa onquistar outro lugar nesse tradicional folguedo. Não bastasse o desafio de crescer, coisas estranhas acontecem no terreiro de Yayá, sua Avó, o que convoca a menina a uma jornada pelo sertão. Na travessia, ela segue com uma trupe de artistas dos confins. Juntos, cruzam arraiais cheios de encantarias, roçados assombrados por injustiças, histórias de dar medo e uma noite sem fim. Nesse rito de passagem inspirado nas tradições dos folguedos e saberes dos terreiros, num diálogo com os reisados e as congadas brasileiras, a luta é contra o esquecimento e os muitos apagamentos. A heroína descobre como guerrear e festejar, contar com a ajuda de seres encantados e desvendar a sabedoria ancestral das encruzilhadas, lugar de encontro e aprendizagem.

Serviço:

Teatro | Noite de Brinquedo do terreiro de Yayá

Com Clã do Jabuti

De 15/11 a 15/12, domingos e feriados, às 11h.

Teatro. Livre.

Duração: 60 minutos

Sessão com tradução em LIBRAS no dia 8/12.

Ingressos: disponíveis no portal ou pessoalmente nas unidades do Sesc São Paulo. Valores: R$40,00 (inteira), R$20,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$12,00 (credencial plena) e gratuito para crianças de até 12 anos.