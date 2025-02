Civic lidera ranking dos carros mais procurados em 2024 no Brasil, revela Webmotors

A Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, acaba de revelar que o Honda Civic foi o carro mais procurado do Brasil em 2024. A informação faz parte de um levantamento inédito realizado pelo Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, para apontar os 10 modelos de automóveis mais buscados do ano pelos usuários da plataforma em todo o país.

Segundo o levantamento, o clássico da Honda recebeu 4,5% do total de visitas de usuários da plataforma entre janeiro e dezembro de 2024. O ranking é seguido pelo Toyota Corolla (3,7%), Chevrolet Onix (2,8%), Honda HR-V (2,4%), Hyundai HB20 (2,3%), Volkswagen Gol (2,2%), Volkswagen Polo (2,2%), Jeep Compass (2,2%), Honda Fit (2,2%) e Volkswagen Jetta (2,1%).

“É interessante observar que os modelos de entrada, como Onix, HB20, Gol e Polo seguem mantendo sua força no mercado brasileiro. No entanto, os dois modelos mais procurados no País em 2024 foram Civic e Corolla. Isso indica que a escolha de compra do brasileiro tem em grande parte o preço como influência, mas também considera atributos, como espaço, conforto, design e desempenho”, observa Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.



Confira o ranking dos 10 carros mais buscados na plataforma pelos usuários brasileiros em 2024: