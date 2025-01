City-Tour Descubra e Viva Itanhaém oferece passeios gratuitos

Os moradores e visitantes de Itanhaém, localizada no litoral paulista, têm a oportunidade de participar do “City-Tour Descubra e Viva Itanhaém”, um passeio turístico gratuito que se iniciou na última quinta-feira, dia 9 de janeiro.

Organizado pela Secretaria de Turismo, o evento está programado para ocorrer de quinta a domingo durante todo o mês de janeiro. As saídas do tour acontecem às 10h e às 16h, partindo da Praça Benedito Calixto, no centro da cidade.

Com uma duração aproximada de duas horas, o passeio conta com transporte turístico e é guiado por profissionais devidamente credenciados, que fazem parte do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Cadastrur).

Para participar, os interessados devem realizar o agendamento presencialmente na Secretaria de Turismo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os vouchers começaram a ser distribuídos no dia 6 de janeiro. Para obter mais informações, os cidadãos podem entrar em contato pelos números (13) 3427-4777 ou (13) 3426-7922.

O roteiro do City-Tour inclui diversos pontos turísticos significativos, tais como:

Pocinho de Anchieta

Morro do Paranambuco

Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Passarela e Cama de Anchieta

Praia da Gruta

Praia do Sonho

Boca da Barra

Praia do Centro

Centro Histórico

A programação para o mês inclui as seguintes datas:

09, 10, 11 e 12 de janeiro

16, 17, 18 e 19 de janeiro

23, 24, 25 e 26 de janeiro

30, 31, 01 e 02 de fevereiro

A iniciativa visa não apenas promover o turismo local, mas também oferecer aos participantes uma experiência rica em cultura e história sobre Itanhaém.