City sai atrás, pressiona Chelsea e arranca empate em jogo com ‘lei do ex’

Manchester City e Chelsea empataram por 1 a 1, em duelo disputado no Etihad Stadium neste sábado (17), pelo Campeonato Inglês. Sterling marcou para o Chelsea e Rodri empatou para o City no final do jogo, depois de muita pressão.

A lei do ex marcou presença no Etihad: Sterling abriu o placar, aos 41 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque de manual, Jackson serviu o camisa 7, que limpou Walker e fez um golaço.

O City empurrou o Chelsea e conseguiu empatar o jogo na marra, com gol de Rodri, aos 37 do segundo tempo. Após cruzamento, a bola sobrou para o espanhol de frente para o gol, que pegou de primeira, a bola desviou e estufou a rede do Chelsea.

O empate deixa o City um pouco mais distante do líder Liverpool, que venceu o Brentford por 4 a 1, mais cedo. A equipe de Guardiola ocupa a terceira posição no campeonato, com 53 pontos, agora quatro atrás dos Reds. O Brentford é, inclusive, o próximo compromisso do City, na terça-feira (20).

O Chelsea soma um ponto e estaciona na décima posição, com 35. O próximo desafio dos Blues é a final da Copa da Liga Inglesa, diante do Liverpool, no próximo domingo (25).

Como foi o jogo

Apesar do mau momento e de um começo melhor do City, o Chelsea conseguiu equilibrar o jogo e rondar a área do goleiro Ederson.

Mesmo recuado, o Chelsea tentava espetadas em contra-ataques perigosos. O City rondava a área, mas os Blues conseguiam roubar a bola e partiam em velocidade.

O City logo retomou as rédeas da partida e dominava as ações, quando foi surpreendido e sofreu o gol no finalzinho do primeiro tempo.

O Chelsea começou o segundo tempo empolgado com o gol e colocou Ederson para trabalhar. Em mais um lance de contra-ataque, Sterling finalizou e o brasileiro fez uma linda defesa. No rebote, salvou de novo o City de tomar o segundo gol.

O Manchester City voltou a pressionar e empurrava o Chelsea para trás, mas pecava nas finalizações e não conseguiu dar trabalho para o goleiro Petrovic.

Não foi uma noite muito feliz para Haaland: o artilheiro desperdiçou duas chances claras e não conseguiu balançar as redes do Chelsea.

Água mole em pedra dura, o City conseguiu o empate depois de longos minutos de pressão e um Chelsea acuado na defesa. Rodri pegou forte de primeira para igualar o marcador.

O gol decisivo deu a Rodri a sequência de uma estatística impressionante: chega a 56 jogos sem derrota com a camisa do Manchester City. As últimas cinco derrotas do City foram sem o volante em campo.