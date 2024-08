Citroën C3 You turbo- Turbo para quem precisa

Último carro do Grupo Stellantis a adotar o motor T200, o Citroën C3 torna-se o automóvel turbinado mais barato do Brasil, com preço de R$ 95.990. Com a inédita versão You no catálogo da marca francesa, o C3 – produzido no Complexo Automotivo de Porto Real (RJ) – passa a ser equipado com o propulsor T200, desenvolvido e fabricado pela Stellantis em Betim (MG), que já é utilizado em variantes dos Fiat Strada, Pulse e Fastback, dos Peugeot 208 e 2008 e no Citroën Aircross, também feito no Estado do Rio de Janeiro.

O C3 You acelera de zero a 100 km/h em 8,4 segundos. Uma marca dentro do previsível para um carro que pesa apenas 1.115 quilos e conta com um “powertrain” composto por um motor 1.0 turbo de três cilindros com 125 cavalos de potência abastecido com gasolina e de 130 cavalos com etanol a 5.750 rotações por minuto e 200 Nm (daí, o nome do propulsor) ou 20,4 kgfm de torque a 1.750 giros com os dois combustíveis ou mistura de ambos. Associado à transmissão automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas, o T200 adota tecnologias modernas, com destaque para a tendência mundial de propulsores definidos como “downsizing” – menores e mais leves – e ao MultiAir III, que faz o controle das válvulas de admissão eletronicamente para aumentar o desempenho e diminuir o consumo de combustível.

Para receber o motor T200, o C3 You teve mudanças no sistema de suspensão, com nova calibragem de molas e amortecedores. O sistema de freios foi redimensionado, enquanto a direção assistida eletricamente recebeu programação específica para a versão. De acordo com a Stellantis, o câmbio tipo CVT adota uma lógica de funcionamento exclusiva para o C3 You, incluindo três modos de funcionamento, o “Automático”, privilegiando a eficiência, o “Sport”, para quem busca mais agilidade, e o “Manual”, que possibilita as mudanças de marchas de forma sequencial por meio da alavanca, com indicador de troca no painel digital. O modelo não conta com “paddles shifters” na direção para trocas ao comando do motorista. A equipe do Stellantis Tech Center South America diz ter rodado por todo o continente durante o desenvolvimento do C3 You, com foco em robustez, conforto e qualidade. Assim, a Citroën garante que o cliente terá em mãos um produto capaz de enfrentar todo tipo de situação de uso e terreno, sem concessões.

O pacote de novidades e diferenciais do visual do C3 You tem lista de itens de design se iniciando pelas molduras do farol de neblina pintadas na cor Emerald Blue, igualmente presente nos adesivos da coluna “C” (a traseira) e nos apliques laterais. O nome da variante está em logotipos posicionados nos para-lamas dianteiros, enquanto as rodas de liga leve de 15 polegadas são escurecidas e o logotipo “Turbo 200” está na traseira do carro. A pintura bitom com teto em preto é de série e pode ser associada a três cores: Cinza Artense, Branco Banquise e Cinza Grafito. No interior, há destaque para os bancos dotados de uma forração premium. O material tem costuras em tom azul, cor que se repete nas bordas dos tapetes com o nome da configuração. As soleiras são metalizadas.

A lista de itens de série acrescenta ar-condicionado, direção elétrica, sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, seis alto-falantes e comandos no volante. Seguem retrovisores e vidros elétricos, portas com travas elétricas, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, porta-malas com abertura elétrica, câmera de ré, auxiliares de neblina e chave tipo canivete, que passou a equipar toda a gama do C3 a partir da linha 2025. Somam-se ainda no C3 You três entradas USB, luzes de circulação diurna (DRL) em leds, monitoramento de pressão dos pneus, banco do motorista com regulagem de altura, vidros das quatro portas elétricos com função “one touch”, alarme, bocal do combustível com destravamento elétrico e barras longitudinais no teto. O novo C3 You pode ser incrementado com acessórios originais da Mopar, desenvolvidos e homologados pela Citroën para oferecer qualidade sem perda da garantia. O cliente pode personalizar o carro com acessórios como carregador por indução, frisos laterais pintados e luz ambiente especial.

Com 3,98 metros de comprimento, 1,73 metros de largura (sem os espelhos), 1,58 metro de altura (1,60 metro com as barras de teto), 2,54 metros de distância de entre-eixos, 315 litros de capacidade no porta-malas, 1.115 quilos de peso (ante 1.037 quilos nas demais versões), 47 litros no tanque de combustível e velocidade máxima de 192 km/h, o C3 You faz 11 km/l com gasolina e 7,8 km/l com etanol na cidade e 12,8 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol) na estrada, conforme o PBEV do Inmetro. A nova geração do C3 foi lançada em 2022, e neste ano, o modelo teve 12.242 unidades vendidas de janeiro a julho, ocupando a modesta vigésima sexta posição entre os carros de passeio no Brasil.