Cissa Guimarães revela romance com vocalista do Timbalada

A apresentadora Cissa Guimarães revelou recentemente que está vivendo um novo romance com o cantor Danny Denan, vocalista do renomado grupo baiano Timbalada. A confirmação surgiu após a gravação do programa “Sem Censura”, exibido pela TV Brasil no final de janeiro, onde o grupo se apresentou.

Rumores e aparições públicas

Os rumores sobre o relacionamento começaram a circular após a gravação, quando Cissa e Danny foram vistos juntos em diversas ocasiões. Fontes próximas, como os colunistas Fábia Oliveira, do Metrópoles, e Kadu Brandão, do ibahia, indicaram que uma conexão especial foi percebida entre os dois desde o primeiro encontro, intensificando-se ao longo dos dias.

Antes da confirmação oficial, os dois já haviam sido flagrados juntos em um baile beneficente promovido por Leo Santana e Lore Improta. Apesar de tentarem manter a discrição, a última aparição pública deles juntos, marcada por um clima romântico, deixou evidente que algo especial estava se formando entre os artistas.

Declaração de Cissa sobre o romance

Com o aumento das especulações, Cissa Guimarães decidiu esclarecer a situação ao portal LeoDias. Em suas declarações, ela destacou: “A gente está se conhecendo, estamos se falando, mas só isso, só isso. É um amor de verão”.

As palavras da apresentadora indicam que, apesar da evidente atração entre os dois, o relacionamento ainda está em seus estágios iniciais.