Ciscos nos Olhos: O que fazer quando algo estranho atinge sua visão

É normal ficarmos apreensivos quando entra um cisco nos nossos olhos, afinal, não sabemos se, de fato, o que se inseriu será um problema. O que fazer quando acontece essa situação? O oftalmologista Dr. Fernando Ramalho, especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos – Hospital de Olhos, da Vision One, em Santa Catarina, alerta que a presença de um corpo estranho no olho pode causar dor, irritação, vermelhidão, ardência e coceira intensa. Durante períodos de ventania, como os registrados em diversas regiões do Brasil, a entrada de poeira, areia e outros fragmentos no globo ocular se torna mais frequente. O ideal é sempre proteger os olhos ao sair ao ar livre.

Ao perceber um cisco no olho, a principal recomendação é não esfregar os olhos, pois essa ação pode piorar a irritação, aumentar o lacrimejamento, provocar visão embaçada e até causar lesões na córnea. Segundo o Dr. Fernando Ramalho, a melhor conduta nesses casos é manter a calma e seguir os seguintes passos:

Lave bem as mãos com água e sabão antes de qualquer tentativa de remoção;

com água e sabão antes de qualquer tentativa de remoção; Aplique colírio lubrificante algumas vezes para ajudar a eliminar o corpo estranho;

algumas vezes para ajudar a eliminar o corpo estranho; Evite piscar excessivamente ou pressionar as pálpebras , pois isso pode agravar a sensação de desconforto;

, pois isso pode agravar a sensação de desconforto; Se necessário, lave os olhos com água potável e corrente e procure atendimento oftalmológico o quanto antes.

“O ideal é que qualquer corpo estranho no olho seja retirado da forma correta e por um especialista, para evitar riscos de complicações. Em alguns casos, o paciente pode confundir a sensação de cisco no olho com sintomas de inflamações, conjuntivites, terçol ou síndrome do olho seco. Por isso, o diagnóstico oftalmológico é essencial para indicar o tratamento adequado”, explica o Dr. Fernando Ramalho.

Além disso, o especialista reforça que medidas preventivas simples, como lavar bem as mãos antes de tocar os olhos e higienizar corretamente as lentes de contato, ajudam a manter a saúde ocular em dia.