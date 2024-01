Cirurgião dentista do ABC Paulista participa de evento de odontologia de São Paulo

O cirurgião-dentista, Dr. Victor Nastri, pioneiro no Grande ABC (São Paulo) em utilizar aparelhos modernos e tecnológicos para análise intraoral dos pacientes será um dos destaques no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) de 2024, organizado pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), entre os dias 25 ao 27 de janeiro.

No dia 25 de janeiro, às 15h30, no stand da Wilcos, o Dr. Nastri abordará o tema “Como ter efetividade e longevidade adesiva na cimentação de peças impressas”. Essa palestra oferecerá informações sobre práticas eficazes na aplicação de peças odontológicas impressas, destacando a importância da adesão duradoura.

“Participar deste evento é mais do que uma escolha, é uma necessidade para todo profissional comprometido com a evolução da odontologia. Nestes encontros, não apenas compartilhamos conhecimento e experiências, mas também nos conectamos com as últimas inovações e tendências do setor. É a busca constante pelo aprimoramento que nos destaca, e eventos como estes são o palco onde as melhores práticas e as ideias mais inovadoras se encontram” – Victor Nastri, Cirurgião Dentista e CEO da Top Odontologia Integrada.

No dia seguinte, às 11 horas, no stand da 3Shape, o cirurgião-dentista palestrará sobre “Maximizando Desempenho e Rentabilidade: Estratégias para uma Clínica com Fluxo Digital”. Com o intuito de explorar as estratégias para otimizar os processos clínicos por meio da integração de tecnologias digitais, visando melhor desempenho e eficiência financeira.

No mesmo dia, às 14 horas, Nastri estará presente no stand da KG Sorensen para participar do “PodCast OdontoRock”. Esse evento funcionará com uma abordagem que combina a música e odontologia, proporcionando uma experiência diferente para quem participar.

Às 17 horas, no stand da 3Shape, o cirurgião-dentista participará de uma “Mesa Redonda – Odontologia Digital”, onde discutirá as tendências e avanços na odontologia digital, compartilhando sua experiência e perspectivas sobre o futuro da prática odontológica.

No último dia do congresso, 27 de janeiro, às 11h50, no stand da Ultradent, o Dr. Victor Nastri encerrará sua participação com a palestra “Como ter resultados previsíveis em laminados cerâmicos, passo a passo do sucesso”. Nessa apresentação, ele fornecerá orientações detalhadas sobre a obtenção de resultados consistentes na aplicação de laminados cerâmicos.