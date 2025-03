Ciro Nogueira se reúne com Bolsonaro e aliados em encontro estratégico

No dia 4 de fevereiro, o senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, esteve em um encontro significativo com o ex-presidente, que ocorreu em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Este evento também contou com a presença de figuras importantes como Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, e Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Durante o encontro, Nogueira fez um apelo entusiástico ao ex-presidente, afirmando: “Vamos que vamos, presidente, vamos voltar”, conforme demonstrado em um vídeo divulgado em suas redes sociais. Na postagem, ele ainda adicionou a legenda provocativa: “Uma visita de carnaval com olhar em 2026?”, sugerindo uma possível articulação para as eleições presidenciais que se aproximam.

É importante ressaltar que Jair Bolsonaro permanece inelegível até o ano de 2030. Recentemente, no mês passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra ele e mais 33 indivíduos relacionados a um inquérito sobre um suposto golpe de Estado. O documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) alega que o ex-presidente estaria envolvido em articulações para tentar desestabilizar a ordem democrática. Bolsonaro tem até esta quinta-feira para apresentar sua defesa perante a Corte.