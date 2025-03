Circuito Spcine exibe os indicados ao Oscar ‘Flow’ e ‘Sing Sing’ entre os dias 13 e 19/03

A Prefeitura de São Paulo divulga a nova programação do Circuito Spcine, que exibe entre os dias 13 e 19 de março, uma seleção de filmes de destaque no cinema mundial. Entre os títulos disponíveis estão “Flow“, vencedor do Oscar de Melhor Animação, e “Sing Sing”, indicado três vezes à premiação. Os ingressos são vendidos a preços populares e 28 salas terão sessões gratuitas.

Aclamado internacionalmente, “Flow” conquistou o Oscar, o Globo de Ouro e o Annie Awards de ‘Melhor Animação’. O filme dirigido por Gints Zilbalodis acompanha a jornada de um grupo de animais em um mundo pós-apocalíptico, onde precisam unir forças para sobreviver em meio a desafios imprevisíveis. Com uma estética inovadora e uma narrativa emocionante, a animação foi criada e produzida na Letônia, um pequeno país no Leste Europeu. Com as vitórias em prestigiadas premiações do cinema global, “Flow” fez história no país, tornando-se o primeiro filme letão a alcançar tamanho reconhecimento e excelência.

O filme será exibido com preço popular de R$2 (meia) e R$4 (inteira) em salas localizadas no Centro Cultural Olido e no Centro Cultural São Paulo (Paulo Emílio). Haverão também sessões gratuitas em diversas unidades dos CEUs, incluindo Barro Branco, Carrão, Freguesia do Ó, Parque do Carmo, Parque Novo Mundo, Pinheirinho, São Miguel, São Pedro, Taipas, Tremembé, Vila Alpina e CFC Cidade Tiradentes.

Já “Sing Sing”, inspirado em eventos reais, narra a história de um grupo de prisioneiros que encontra redenção e propósito ao participar de um programa teatral dentro da penitenciária de Sing Sing. O longa foi indicado ao Oscar nas categorias de ‘Melhor Canção Original’, ‘Melhor Ator’ (para Colman Domingo) e ‘Melhor Roteiro Adaptado’, além de ter recebido reconhecimento em premiações como o Globo de Ouro, BAFTA e Critics Choice Awards. A exibição acontecerá no Centro Cultural São Paulo (Paulo Emílio), com ingressos a preços populares de R$2 (meia) e R$4 (inteira).

Para mais informações sobre a programação da iniciativa da Secretaria Municipal de Cultural e Economia Criativa e do Spcine, acesse o site oficial do Circuito Spcine.

Sobre o Circuito Spcine

O Circuito Spcine é a rede de salas de cinema da Prefeitura de São Paulo, sendo a maior rede de salas públicas do Brasil e uma das maiores da América Latina. São 32 espaços distribuídos principalmente em bairros que não possuem salas comerciais. Criado em 2016, o projeto tem como missão democratizar o acesso ao cinema e ampliar a visibilidade do cinema nacional.

Desde o seu lançamento, o Circuito Spcine já recebeu mais de 2 milhões de espectadores e segue oferecendo uma programação diversificada, com filmes nacionais e internacionais. Para isso, conta com equipamentos modernos que garantem alta qualidade de imagem e som.

Das 32 salas, 28 oferecem sessões gratuitas – incluindo o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e 27 CEUs espalhados por todas as regiões da cidade. As outras quatro salas possuem sessões a preços populares de R$ 2 (meia) e R$ 4 (inteira): Sala Paulo Emílio e Sala Lima Barreto, ambas no Centro Cultural São Paulo, além do Centro Cultural Olido e da Biblioteca Roberto Santos.