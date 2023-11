Circuito SPCine bate 2 milhões de espectadores

O Circuito Spcine alcançou, na última terça-feira (21), a marca de 2 milhões de espectadores desde 2016. Formado por 20 espaços presentes, sobretudo em bairros não atendidos pelas salas comerciais, o intuito do projeto é democratizar o acesso ao cinema e garantir mais telas para a produção nacional com uma programação gratuita ou a preços populares de R$4 a inteira e R$ 2 a meia-entrada.

O Circuito Spcine é a maior rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais importantes da América Latina. Saiba onde estão localizados os 20 espaços.

15 salas em CEUs + 1 no Centro de Formação Cultura da Cidade Tiradentes – programação gratuita nesses 16 espaços;

4 salas em espaços centrais da cidade, sendo duas no Centro Cultural São Paulo; uma na Galeria Olido e uma na Biblioteca Roberto Santos. Os ingressos nesses espaços custam R$ 4 a inteira e R$2 a meia-entrada.

A programação semanal traz destaques do circuito internacional, blockbusters, filmes nacionais e produções de destaques em festival do Brasil e no exterior. A programação completa e os locais de exibição podem ser conferidos aqui.

As cinco produções mais assistidas em 2023 nas salas do Circuito Spcine são: “Super Mario Bros. – O Filme”, “A Pequena Sereia”, “Ruby Marinho: Monstro Adolescente”, “Gato de Botas 2: O Último Pedido” e “Elementos”. Já entre os filmes nacionais se destacaram durante este ano: “Os Aventureiros – A Origem”, “A Ilha dos Ilús” e “Perlimps”.

Acessibildidade do Circuito Spcine:

O Circuito Spcine disponibilizou, em todas as suas 20 salas de cinema, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual. A adaptação das unidades foi consolidada na primeira quinzena de maio deste ano e cumpre a obrigatoriedade prevista na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146.

As salas estão preparadas para oferecer os recursos de audiodescrição, janela com intérprete da língua brasileira de sinais (LIBRAS) e legenda oculta. Assim, o espectador que solicitar os recursos receberá um equipamento para uso exclusivo durante a sessão de cinema.

Os equipamentos utilizam a tecnologia ProAccess, que permite interação e entretenimento às pessoas com deficiência visual e auditiva durante uma sessão, de maneira individual, livre de interferências e com sincronização instantânea dentro das salas de cinema.

As vantagens do equipamento para o espectador são: fácil operação, por possuir poucos botões e sem necessidade de configuração; captura instantânea, não necessitando o download de aplicativos; exibição em tempo real, sem delay de áudio ou vídeo, além de sincronização automática, independente da hora de chegada do espectador na sala de exibição; livre de interferência de sinal externo com o uso do sistema infravermelho.

Sobre o Circuito Spcine

Criado em 2016, o Circuito Spcine é a rede de salas de cinema da Prefeitura de São Paulo. Com o objetivo de democratizar o acesso ao entretenimento audiovisual, o projeto possui salas de cinema em todas as regiões da capital paulista, preferencialmente em bairros não atendidos pelas salas comerciais. O Circuito Spcine é a maior rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais importantes da América Latina.

Sobre a Spcine

A Spcine é uma empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo. Atua como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para os setores de cinema, TV, games e novas mídias. Seu objetivo é reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do audiovisual paulista e seu impacto em âmbito cultural e social. Para mais informações sobre a Spcine, acesse aqui.