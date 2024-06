Circuito Sesc Jazz & Blues chega a Casimiro de Abreu para um fim de semana com 12 shows gratuitos

Um fim de semana com muito jazz e blues em shows memoráveis e gratuitos. Essa é a proposta do Circuito Sesc Jazz & Blues, que faz sua última parada em Casimiro de Abreu, de 28 a 30 de junho, com uma programação imperdível para os amantes do gênero.

O line-up desta edição terá a presença de Nasi – vocalista do grupo Ira! que se apresentará com o Blues Etílicos, numa combinação irreverente e perfeita de rock e blues; e do virtuoso guitarrista Victor Biglione, que, junto o baixista Dudu Lima e a cantora Taryn apresenta o show “Cássia Eller & Victor Biglione in Blues”, que celebra o álbum inédito gravado com a inesquecível à cantora Cássia Eller. A programação conta também com artistas consagrados como o saxofonista Leo Gandelman e o pianista e arranjador Nico Rezende, com o show Nico Rezende Tributo a Chet Baker.

O grupo Afrojazz, que nasceu como parte do trabalho acadêmico do músico Eduardo Santana sobre o jazz e sua origem de raízes africanas, promete uma experiência sonora única, repleta de improvisações e groove contagiantes. Já o grupo brasileiro Segundo Set Instrumental trará sua mistura vibrante de jazz contemporâneo com influências de música brasileira, apresentando um repertório repleto de criatividade e virtuosismo. A programação destaca também o grupo Blues Beatles, banda que traz sua mistura única de blues e clássicos da icônica banda britânica.

Artistas internacionais mostram a força do blues americano, dentre eles, James Boogaloo Bolden que durante 40 anos tocou com BB King

Diretamente da Inglaterra, Samantha Smith, com sua voz potente e presença carismática, trará o verdadeiro espírito do blues americano para seu show. A cantora se apresenta acompanhada dos brasileiros The Simi Brothers. Um importante nome que integra a programação do Circuito Sesc Jazz & Blues é o lendário trompetista americano James Boogaloo Bolden, músico que já tocou com Stevie Wonder, Isaac Hayes, Temptations, Supremes, James Brown e durante 40 anos foi bandleader do lendário B.B. King. James Boogaloo promete contagiar o público com seu estilo carismático, num show repleto de músicas autorais, clássicos e referências ao repertório do “Rei do Blues”.

“Integrar o Circuito Sesc Jazz & Blues corrobora a relevância do setor de eventos para a economia local e fomento ao produto turístico do município, atraindo público de toda região. O evento impulsiona de maneira brilhante o incentivo à cultura e a geração de empregos. É um prazer para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos ser um elo facilitador nessa parceria de sucesso entre o Sesc e a Prefeitura de Casimiro de Abreu”, disse Adriana Grillo, secretária de Turismo e Eventos da cidade.

Stenio Mattos, idealizador do Circuito Sesc Jazz e Blues e produtor artístico do evento, comenta sobre o encerramento do circuito. “A escolha de Casimiro de Abreu para fecharmos o Circuito Sesc Jazz & Blues 2024 é muito natural, pois é uma cidade que valoriza a cultura e a música. Estamos empolgados em promover um evento de alto nível, com artistas excepcionais que transformarão esses dias em uma celebração inesquecível”.

Para mais informações e conferir a programação completa, acesse o site oficial do evento www.sescjazzblues.com.br

SERVIÇO

3º Circuito Sesc Jazz & Blues 2024

Etapa Casimiro de Abreu – De 28 a 30 de junho (de sexta a domingo)

Palcos: Beira Rio (Palco Principal) e Pôr do Sol (Prainha)

Entrada Franca | Classificação Livre

Site oficial do evento www.sescjazzblues.com.br

PROGRAMAÇÃO

28 DE JUNHO

Palco Beira Rio (Palco Principal). A partir das 20h

Segundo Set Instrumental – 20h

Rodrigo Suricato – 21h30

Samantha Smith & The Simi Brothers (USA) – 23h

29 DE JUNHO

Palco Pôr do Sol (Prainha). A partir das 17h

Caru de Souza

Léo Gandelman Trio

Palco Beira Rio (Palco Principal). A partir das 20h

Nico Rezende no Tributo a Chet Baker – 20h

James Boogaloo Bolden (USA) – 21h30

Blues Beatles – 23h

30 DE JUNHO

Palco Pôr do Sol (Prainha). A partir das 17h

Pedro Friedrich & Banda

“HOMENAGEM A CÁSSIA ELLER IN BLUES” com Victor Biglione, Dudu Lima e Taryn

Palco Beira Rio (Palco Principal). A partir das 21h30

Afrojazz – 21h30

Nasi convida Blues Etílicos – 23h