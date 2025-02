Circuito Sertanejo agita Caldas Novas (GO) e cooperados Sicoob têm pré-venda com descontos exclusivos

A pré-venda exclusiva com o cartão de crédito Sicoob do Caldas Country, em Caldas Novas (GO), acontece até este sábado (1º) e o evento está marcado e 22 de novembro. Como patrocinadora oficial do evento, a marca oferece diversos benefícios para aqueles que têm o cartão de crédito da instituição.

Para comprar o ingresso é fácil: basta acessar o site da Total Acesso e ser um cooperado do Sicoob. A instituição financeira cooperativa estará presente em todo o Circuito Sertanejo e será na ExpoLondrina, em abril, o pontapé inicial para os festejos. Na sequência, a festa acontece no estado de São Paulo, no Ribeirão Rodeo Music.

Já em junho, o Circuito Sertanejo aterriza em Minas Gerais e é na cidade de Pedro Leopoldo, a poucos minutos de Belo Horizonte, que os vinte anos do Pedro Leopoldo Rodeio Show serão celebrados. O segundo semestre começa a todo o vapor com uma edição especial da festa de Barretos, que em 2025 completará 70 anos de história. Ainda em São Paulo, no mês de setembro, próximo a capital, a animação do público vai até de manhã no Jaguariúna Rodeo Festival e é em Goiás, berço do sertanejo que acontece a última etapa do Circuito Sertanejo, o Caldas Country Festival.