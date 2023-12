Circuito Popular de Corrida de Rua 2023 mobiliza mais de duas mil pessoas

O Circuito Popular de Corrida de Rua 2023 foi realizado no domingo (10 de dezembro), nas ruas da cidade de Mauá, com a largada e chegada acontecendo no Paço Municipal. O participante pôde optar pela corrida ou caminhada, com percurso total de 6km.

De acordo com Vlademir Pereira Silva, gestor do Instituto Brasileiro de Inclusão Sociocultural (IBISC), organizador da prova, tudo correu de acordo com o planejado. “O Circuito Popular de Corrida de Rua é um projeto realizado pelo IBISC, que mobilizou mais de duas mil pessoas no dia 10, comemorando os 69 anos da cidade de Mauá em grande estilo”, destacou.

“A prova, inteiramente gratuita, foi um verdadeiro sucesso na sua primeira edição. Com certeza, renderá muitas outras etapas em 2024”, completou Vlademir.

O Circuito Popular de Corrida de Rua 2023 é uma realização do Instituto Brasileiro de Inclusão Sociocultural (IBISC), através da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, patrocínio da Braskem e apoio da Prefeitura Municipal de Mauá.